الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق 30 قافلة متنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بسوهاج

قافله طبية
قافله طبية

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج عن انطلاق 30 قافلة طبية متنقلة، اليوم الأربعاء، لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا على مستوى المحافظة.

وقالت المديرية، في بيانٍ لها أن القوافل المتنقلة، ستكون في سوهاج بمقر الوحدة المحلية لحي شرق، ومقر كلية الدراسات الإسلامية، جمعية فرسان الخير بالروافع، الجمعية الشرعية بقرية بلصفورة، المعهد الأزهري بقرية الصلعا، وفي مركز أخميم بمقر الوحدة الصحية بالإحايوة شرق، والمعهد الفني الصحية، والوحدة الصحية بالعباسية شرق.

 كما تنتشر القوافل، في مركز البلينا جنوب المحافظة، قرية الساحل بحري، والوحدة الصحية بقرية السمطا،وفي مركز طما، بمقر الوحدة الصحية بقرية كوم غريب، والوحدة الصحية بقرية السكساكة.

و كذلك في مركز طهطا شمال المحافظة، بمقر الوحدة الصحية بقرية الصفيحة، وجمعية عمر بن الخطاب الخيرية، وفي مركز ساقلته شرقي المحافظة، بمقر الرعاية الصحية القديمة، ومقر الوحدة الصحية بقرية سفلاق، وفي مركز المنشاة جنوب المحافظة، بمقر الوحدة الصحية بقرية الحريدات، ومقر ديوان الإدارة الصحية.

 كما ستتواجد القوافل في مركز المراغة شمالًا  بمقر الوحدة الصحية بقرية أولاد إسماعيل، وديوان الإدارة الصحية بمدينة المراغة، و في مركز جرجا جنوب المحافظة، بمقر الوحدة الصحية بالمساعيد، وديوان الإدارة الصحية، والمستشفى العام.

- القوافل مخصصة لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح

وأضافت المديرية أن هذه القوافل مخصصة لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، ممن لم يحصلوا عليه، ويتم التسجيل وأخذ الجرعة لمن هم فوق 18 عامًا.
 

وكانت مديرية الصحة والسكان بسوهاج، قد أعلنت عن وصول فعاليات حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، للعمل بسوهاج من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءا، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.  
وأوضحت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن الحملة  تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة،

حملة مستوى الصحة وزارة الصحة المواطنين

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وائل لطفي

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