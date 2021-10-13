الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

22 جمعية تونسية تندد بتحريض «النهضة» لدول أجنبية للتدخل في شئون البلاد

تونس
تونس

حذرت عدد من الجميعات المدينة في تونس من حركة النهضة الإخوانية باعتبار أنها تحاول تأليب الرأي العام العالمي لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأصدرت 22 جميعة تونسية بيان نددت فيه بمحاولات النهضة لتأليب الرأي العام، وقالت الجمعيات في بيانها، أن مساعي النهضة وصمة عار على جبين هؤلاء السياسيين الذين شارك عدد منهم في الحكم منذ نهاية 2011.

وأدان البيان تحريض دول أجنبية على التدخل في الشؤون التونسية، كما شجب تمادي أحزاب وشخصيات سياسية في دعوة دول أجنبية إلى "انتهاك السيادة التونسية"، من بينهم الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، الذي دعا إلى تدخل فرنسا في الشؤون التونسية.

ومن بين الجمعيات الموقعة على البيان، النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، وجمعية "لا سلام بدون عدالة"، وجمعية "التلاقي للحرية والمساواة"، والجمعية التونسية للحراك الثقافي.

يأتي هذا فيما رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الثلاثاء، بإعلان تشكيل الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن.

وأكد برايس، أن الحكومة التونسية الجديدة، والتي تضم 10 وزيرات، تمثل خطوة مرحبًا بها تخطوها تونس إلى الأمام نحو معالجة التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية الكبيرة التي تواجه البلاد.

وقال عن تطلع الولايات المتحدة لعودة الأوضاع والمسارات في تونس إلى طبيعتها: «نتطلع من جهتنا إلى تلقي المزيد من البلاغات عن إرساء مسار يشمل الجميع من أجل عودة سريعة إلى النظام الدستوري».

كما أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس عبدالمجيد تبون سيقوم بزيارة مرتقبة إلى تونس.

وذكرت الرئاسة الجزائرية - في بيان لها، أمس الثلاثاء - أن محور أجندة الزيارة المرتقبة إلى تونس سيكون بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

في السياق ذاته، أوضحت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس الجزائري أجرى، مكالمة هاتفية، مع نظيره التونسي قيس سعيّد، لتهنئته بمناسبة تنصيب الحكومة الجديدة، متمنيا له ولحكومته التوفيق والسّداد.

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وائل لطفي

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