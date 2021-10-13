الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ديلى ميل: تساؤلات حول الحالة الصحية للرئيس الروسى

الرئيس الروسي خلال
الرئيس الروسي خلال الاجتماع

أثارت حالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الاجتماع الافتراضي مع وزراء في حكومته، تساؤلات حول احتمال إصابته بفيروس كورونا، حيث لم يتوقف عن السعال طيلة الاجتماع، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ورصد شريط فيديو بوتين وهو يسعل مرارا أثناء الاجتماع الرسمي، واضطر الرئيس الروسي لوضع يده على فمه مع تتالي السعال، في وقت كان الوزراء يدلون بدلوهم في الاجتماع.

ولفت سعال بوتين المتواصل انتباه الوزراء المشاركين في الاجتماع، وقالت مسئولة روسية لبوتن إنها وزملاؤها قلقون عليه، ليرد عليها: "لا تقلقي، فكل شيء على ما يرام".


وقال إنه "يجري فحوصا يومية ليس فقط لفيروس لكورونا، بل لأمراض أخرى، لذلك يبدو كل شيء جيدا".

وأعرب عن اعتقاده أن الأمر مرده لممارسته التمارين الرياضية في الهواء الطلق، الذي يتصف بالبرودة في هذه الفترة من السنة في روسيا.

ومما زاد من التكهنات باحتمال إصابة بوتين بفيروس كورونا هو انسحابه من اجتماع مقرر لمجموعة العشرين، أمس الثلاثاء، خصص لأفغانستان، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي مواجهة هذه التكهنات، قلل بوتن، 69 عاما، من المخاوف الصحية، مؤكدا أن مناعته قوية، مبررا غيابه عن اجتماع قمة العشرين، بسبب ازدحام في جدول الأعمال.

وفي سبتمبر الماضي، دخل بوتين في حجر صحي لمدة أسبوعين، بعد ثبوت إصابة بعض مساعديه المقربين بفيروس كورونا.

وقال بوتين إن اللقاح "سبوتنيك" حماه من الإصابة بالفيروس، على الرغم من أنه عمل عن كثب ليوم كامل مع مساعد أصيب بالفيروس.

وتلقى الرئيس الروسي جرعتين من اللقاح الذي وزعته بلاده على دول عدة حول العالم.

وقال بوتن إن اللقاح "سبوتنيك" حماه من الإصابة بالفيروس، على الرغم من أنه عمل عن كثب ليوم كامل مع مساعد أصيب بالفيروس.

 

سبوتنيك ديلي ميل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن كورونا فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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