الأربعاء 13 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطل وزوجته بتهمة الإتجار بالبشر عن طريق التسول

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء أولى جلسات محاكمة “عاطل وزوجته” أمام محكمة الجنايات، بتهمه الاتجار بالبشر لقيامهما بتأجير نجليهما لآخرين لاستغلالهما في أعمال التسول بمقابل مالي، في القضية رقم 38109 لسنة 2020 جنايات قسم الأهرام، والمقيدة برقم 2406 لسنة 2020 کلي السادس من أكتوبر.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشار مدحت فاروق عبد الرازق وإيهاب حكيم منير وأمانة سر وائل عبد المقصود و اسلام عاشور

 

 

وكشف أمر الإحالة أن الأوراق، وما تم بها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "س. ف"36 سنة - لا تعمل ، و "و س" لأنهما في غضون عام 2020، بدائرة قسم شرطة الأهرام، مسا بحق الطفلين المجني عليهما" ك. و" ، "ك. و" ، في الحماية من الاتجار بهما واستغلالهما تجاريا بأن استخدماهما في الأغراض غير المشروعة محل الاتهام التالي.

 

وأضاف امر  الإحالة، أنهما اتجرا في أشخاص طبيعية وهما ابنيهما الطفلين المجني عليهما بأن استغلا حالة الضعف والحاجة لديهما وسلطتهما الأسرية عليهما، واعتمدا على صغر سنهما وقلة إدراكهما، فاستخدماهما في أعمال التسول والاستجداء من المارة، كما عرضا أولهما على آخرين، بغية استغلاله في تلك الأعمال و غيرها ، لقاء تحصلهما على مبالغ مالية، فأضرا بهما نفسيا ومعنويا».

 

وأشار أمر الإحالة، أنهما عرضا أخلاق وحياة وصحة الطفلين المجني عليهما لحالات الخطر؛ مهددين سلامة التنشئة الواجب توفيرها لهما، بان وضعاهما في ظروف من شأنها تعرضهما للإساءة والاستغلال والتشرد، وداومت على مبيتهما في الطرقات دون محل إقامة مستقر، فوجدوا متسولين من المارة بالطريق العام.

أولى جلسات محاكمة عاطل وزوجته الاتجار بالبشر التسول جنايات القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أحوال التعليم التى فاجأتنا

الأكثر قراءة

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

اليوم.. محاكمة ربة منزل بتهمة عرض طفلتها للبيع فى قصر النيل

محكمة جزائرية: السجن عامان لشقيق الرئيس الجزائرى الراحل بوتفليقة

الأمم المتحدة: كورونا دفعت 100 مليون شخص إلى هاوية الفقر

البنتاجون: ملتزمون بدعم تايوان وقدرتها على الدفاع عن نفسها

النواب الأمريكى يوافق نهائيًا على الرفع المؤقت لسقف الدين العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيد عبد الحليم

فى مديح مبدعى السبعينيات (2): الروائيون حاكموا التاريخ الذى أدى إلى النكسة

إبراهيم داود

سلامة موسى

د.ابراهيم مجدي

التأهيل النفسى للرياضيين أثناء كورونا

ماجد حبته

مصر التى فى فيشجراد

محمد القصبي

نادي القصة يسترد عنفوانه في مركز طلعت حرب!

عيد عبد الحليم

فى مديح شعراء السبعينيات (1): أصوات شعرية فى قلب العاصفة

حسين دعسة

التعديل الرابع على الحكومة الأردنية: فرصة الرئيس" الخصاونة" لتفعيل قوة مخرجات اللجنة الملكية

محمود خليل

مشاهد «الجوارى والعبيد» فى مصر القرن الـ19

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

"عملية قبرص".. ما هى دوافع إيران لاغتيال رجال أعمال إسرائيليين؟

عساف: سنتصدى للإجراءات الإسرائيلية الرامية للاستيلاء على جبل صبيح بنابلس

جانتس: السلام مع مصر والأردن يمثل أهمية بالغة لإسرائيل