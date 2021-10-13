اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطل وزوجته بتهمة الإتجار بالبشر عن طريق التسول

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء أولى جلسات محاكمة “عاطل وزوجته” أمام محكمة الجنايات، بتهمه الاتجار بالبشر لقيامهما بتأجير نجليهما لآخرين لاستغلالهما في أعمال التسول بمقابل مالي، في القضية رقم 38109 لسنة 2020 جنايات قسم الأهرام، والمقيدة برقم 2406 لسنة 2020 کلي السادس من أكتوبر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشار مدحت فاروق عبد الرازق وإيهاب حكيم منير وأمانة سر وائل عبد المقصود و اسلام عاشور

وكشف أمر الإحالة أن الأوراق، وما تم بها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "س. ف"36 سنة - لا تعمل ، و "و س" لأنهما في غضون عام 2020، بدائرة قسم شرطة الأهرام، مسا بحق الطفلين المجني عليهما" ك. و" ، "ك. و" ، في الحماية من الاتجار بهما واستغلالهما تجاريا بأن استخدماهما في الأغراض غير المشروعة محل الاتهام التالي.

وأضاف امر الإحالة، أنهما اتجرا في أشخاص طبيعية وهما ابنيهما الطفلين المجني عليهما بأن استغلا حالة الضعف والحاجة لديهما وسلطتهما الأسرية عليهما، واعتمدا على صغر سنهما وقلة إدراكهما، فاستخدماهما في أعمال التسول والاستجداء من المارة، كما عرضا أولهما على آخرين، بغية استغلاله في تلك الأعمال و غيرها ، لقاء تحصلهما على مبالغ مالية، فأضرا بهما نفسيا ومعنويا».

وأشار أمر الإحالة، أنهما عرضا أخلاق وحياة وصحة الطفلين المجني عليهما لحالات الخطر؛ مهددين سلامة التنشئة الواجب توفيرها لهما، بان وضعاهما في ظروف من شأنها تعرضهما للإساءة والاستغلال والتشرد، وداومت على مبيتهما في الطرقات دون محل إقامة مستقر، فوجدوا متسولين من المارة بالطريق العام.