الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: ملتزمون بدعم تايوان وقدرتها على الدفاع عن نفسها

البنتاجون
البنتاجون

 قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" إنه " بالرغم مما تقوم به الصين من مظاهر لاستعراض قوتها ، فإن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بضمان أن تظل تايوان قادرة على الدفاع عن نفسها".


وأضاف كيربي، في تصريحات له اليوم، أنه منذ أول شهر أكتوبر الجاري تحركت أكثر من 100 طائرة عسكرية صينية "بصورة استفزازية" عبر مناطق الدفاع الجوي لتايوان".


وأشار إلى أن هذه المناورات العسكرية لا ينتج عنها إلا إيجاد حالة من الشك في منطقة من العالم تريد الولايات المتحدة أن يتحقق بها السلام والاستقرار.


ونوه إلى أن الصين تعزز جهودها لإخافة والضغط على تايوان ودول أخرى من حلفاء وشركاء الولايات المتحدة ومن تلك الجهود زيادة الأنشطة العسكرية التي تقوم بها قرب تايوان وبحري الصين الشرقي والجنوبي بما يتسبب في زعزعة الاستقرار.


وشدد على أن الولايات المتحدة تدعم الحلول السلمية لأية مشكلات تطرأ في منطقة مضيق تايوان.

 

وعلى صعيد آخر، أشادت الولايات المتحدة، بعملية اعتقال سامي جاسم محمد الجبوري، أحد كبار قادة داعش في العراق.


وأثنى البنتاجون - في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية  - على الضربات المدمرة التي يوجهها العراقيون بشكل منتظم لفلول داعش.


وأكد التزام واشنطن والتحالف الدولي بدعم قوات الأمن العراقية في قيادتها للقتال ضد داعش، مضيفة أنه "بينما تنتقل القوات الأمريكية بالكامل إلى دور التدريب وتقديم المشورة والمساعدة، يواصل التحالف دعم الهزيمة الكاملة لداعش في العراق".


وأشار "البنتاجيون" إلى أن تنظيم "داعش" لا يزال يمثل تهديدا كبيرا للعراقيين، وأن الولايات المتحدة ستبقى في العراق بناء على دعوة من الحكومة العراقية وستواصل دعم جهود العراق لمنع عودة ظهور "داعش".


ويعد الجبوري المشرف المالي لتنظيم "داعش" ونائب أبو بكر البغدادي، وهو عضو قديم في تنظيم القاعدة في العراق، وكان له دور فعال في إدارة الشؤون المالية لعمليات "داعش" الإرهابية.

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