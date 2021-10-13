أمريكا تفتح حدودها البرية أمام المسافرين المحصّنين ضدّ كورونا

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستفتح، اعتبارًا من نوفمبر، حدودها البرية مع المكسيك وكندا أمام المسافرين المحصّنين ضدّ كوفيد-19 والراغبين بالسفر لأسباب تعتبر غير ضرورية، وفقا لفرانس برس.

وقال المسؤول إنّ الإدارة الأمريكية ستعلن "قريبًا جدًا عن الموعد الدقيق" لفتح حدودها البرية كما الجوية أمام الرحلات الدولية غير الضرورية للمسافرين المحصنين.

وكانت الولايات المتّحدة أعلنت في 20 سبتمبر أنّها ستفتح اعتباراً من نوفمبر حدودها الجوية أمام جميع المسافرين الملقّحين ضدّ كوفيد-19 رافعةً بذلك القيود المفروضة منذ مارس 2020 على الرحلات الدولية والتي كانت تثير استياء عدد من شركائها، خصوصاً الأوروبيون.

من جانبه أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 238.65 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و69773.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 717149 44560804

الهند 450963 33985920

البرازيل 601213 21582738

المملكة المتحدة 137944 8233050

روسيا 427334 7832964

تركيا 66333 7473866

فرنسا 117082 7057631

إيران 123081 5729785

الأرجنتين 115491 5266275

إسبانيا 86827 4977448

فيما أفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء بأن البر الرئيسي سجل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، ارتفاعاً من 12 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن الإصابات الجديدة ليست بينها أي حالة انتقلت إليها العدوى محلياً.

ورصدت الصين 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لم تظهر عليها أعراض، ارتفاعاً من 14 حالة في اليوم السابق.

ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وحتى يوم الإثنين، سجل البر الرئيسي الصيني 96457 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 بعد عدم تسجيل وفيات جديدة.