جنرال أمريكى: جهودنا بأفغانستان «نجاح تكتيكى وفشل استراتيجى»

وصف الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجهود التي بذلتها بلاده في أفغانستان بأنها " نجاح تكتيكي وفشل استراتيجي في ذات الوقت".



وقال ميلي ، في تصريحات، ذكرها بيان صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية " بنتاجون" اليوم أن "الحكومة والجيش الأفغانيين سقطا أمام طالبان بصورة أسرع مما كان يتوقع أي شخص، وذلك هو الفشل".



وأوضح أن "عملية الإجلاء، غير القتالية، نجحت في إنقاذ أرواح 124 ألف شخص تم إخراجهم من العاصمة الأفغانية كابول، حتى مع دخول طالبان للمدينة".



وأشار الجنرال ميلي إلى أن "هذه الجهود جاءت بمشاركة آلاف من الجنود من أنحاء العالم، فقد كان مظهرا رائعا للاحترافية من جانب قيادة قوات النقل الأمريكية".

وعلى صعيد آخر، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، قائمة الدول الأكثر تضررًا جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالي الإصابات بها 44 مليونًا و340 ألفًا و804 حالات، بينما ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس هناك إلى 713 ألفًا و354 حالة.

وأفادت جامعة (جونز هوبكنز) البحثية الأمريكية- حسبما ذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الإثنين- بأن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ارتفع في العالم إلى 237 مليونًا و955 ألفًا و133 حالة.

كما وصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم إلى 4 ملايين و853 ألفًا و764 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.