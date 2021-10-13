ساليفان: على كوريا الشمالية أن تمتنع عن الخطوات التصعيدية

دعا مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان، كوريا الشمالية للامتناع عن "الخطوات التصعيدية"، وذلك بعد تجاربها الصاروخية الجديدة والتصريحات عن ضرورة تطوير السلاح النووي.

وأكد ساليفان خلال لقائه مع نظيره الكوري الجنوبي سوه هون، على "ضرورة امتناع كوريا الشمالي عن الخطوات التصعيدية وجدد التأكيد على الدعم الأمريكي للحوار والتعاون بين الكوريتين"، حسب بيان للبيت الأبيض.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد أعلن خلال معرض للأسلحة يوم الاثنين أن بلاده تحتاج إلى القدرات للدفاع عن نفسها.

واعتبر كيم أن الحشد العسكري للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يهدد الاستقرار والسلام في المنطقة.

وعلى صعيد آخر، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، قائمة الدول الأكثر تضررًا جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالي الإصابات بها 44 مليونًا و340 ألفًا و804 حالات، بينما ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس هناك إلى 713 ألفًا و354 حالة.

وأفادت جامعة (جونز هوبكنز) البحثية الأمريكية- حسبما ذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الإثنين- بأن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ارتفع في العالم إلى 237 مليونًا و955 ألفًا و133 حالة.

كما وصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم إلى 4 ملايين و853 ألفًا و764 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.