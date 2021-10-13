الجوازات السعودية تصدر أكثر من 9 آلاف قرار بحق المخالفين للأنظمة

أصدرت المديرية العامة للجوازات في السعودية، من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات المناطق، 9366 قرارا إداريا بحق مواطنين سعوديين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ واس” السعودية ، أشارت المديرية إلى أن "العقوبات تنوعت ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل".

وشددت على جميع السعوديين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت المديرية جميع السعوديين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 8751.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 55 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 547 ألفًا و704.

كما لفتت إلى تسجيل 52 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى 536 ألفًا و730.

وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 8748.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى تسجيل 58 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 547 ألفًا و649.