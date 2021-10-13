الأربعاء 13 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجوازات السعودية تصدر أكثر من 9 آلاف قرار بحق المخالفين للأنظمة

السعودية
السعودية

أصدرت المديرية العامة للجوازات في السعودية، من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات المناطق، 9366 قرارا إداريا بحق مواطنين سعوديين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

 

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ واس” السعودية ، أشارت المديرية إلى أن "العقوبات تنوعت ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل".

 

وشددت على جميع السعوديين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

 

ودعت المديرية جميع السعوديين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 8751.

 

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل  55 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 547 ألفًا و704.

 

كما لفتت إلى تسجيل  52 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى 536 ألفًا و730.

 

وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 8748.

 

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى تسجيل 58 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 547 ألفًا و649.

سعودي السعودية لسعودية فتة قرار الجوازات السعودية مواطنين سعودية مواطن الفتة تصدر مخالف الجوازات

رئيس التحرير

وائل لطفي

أحوال التعليم التى فاجأتنا

الأكثر قراءة

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

اليوم.. محاكمة ربة منزل بتهمة عرض طفلتها للبيع فى قصر النيل

محكمة جزائرية: السجن عامان لشقيق الرئيس الجزائرى الراحل بوتفليقة

الأمم المتحدة: كورونا دفعت 100 مليون شخص إلى هاوية الفقر

البنتاجون: ملتزمون بدعم تايوان وقدرتها على الدفاع عن نفسها

النواب الأمريكى يوافق نهائيًا على الرفع المؤقت لسقف الدين العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيد عبد الحليم

فى مديح مبدعى السبعينيات (2): الروائيون حاكموا التاريخ الذى أدى إلى النكسة

إبراهيم داود

سلامة موسى

د.ابراهيم مجدي

التأهيل النفسى للرياضيين أثناء كورونا

ماجد حبته

مصر التى فى فيشجراد

محمد القصبي

نادي القصة يسترد عنفوانه في مركز طلعت حرب!

عيد عبد الحليم

فى مديح شعراء السبعينيات (1): أصوات شعرية فى قلب العاصفة

حسين دعسة

التعديل الرابع على الحكومة الأردنية: فرصة الرئيس" الخصاونة" لتفعيل قوة مخرجات اللجنة الملكية

محمود خليل

مشاهد «الجوارى والعبيد» فى مصر القرن الـ19

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

"عملية قبرص".. ما هى دوافع إيران لاغتيال رجال أعمال إسرائيليين؟

عساف: سنتصدى للإجراءات الإسرائيلية الرامية للاستيلاء على جبل صبيح بنابلس

جانتس: السلام مع مصر والأردن يمثل أهمية بالغة لإسرائيل