الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النواب الأمريكى يصوت على رفع سقف الدين بمقدار 480 مليار دولار

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

يصوت مجلس النواب الأميركي لصالح رفع سقف دين الولايات المتحدة حتى ديسمبر، ولدى النص كل الفرص ليتم إقراره نظرا لسيطرة الديمقراطيين على المجلس، قبل توقيع الرئيس جو بايدن عليه.

 

وسيخصص رفع سقف الدين أساساً لتسديد مبالغ مقترضة بينها آلاف مليارات الدولارات التي أنفقت في ظل رئاسة دونالد ترامب.

 

وعند دخول النص حيز التنفيذ سيرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة بمقدار 480 مليار دولار، الأمر الذي يسمح لها بسداد مدفوعاتها حتى مطلع ديسمبر، وهو ما من شأنه أن يبعد شبح تخلف سداد الصين الذي سيرتب عواقب كارثية بالنسبة للقوة الاقتصادية العملاقة وسائر دول العالم.

 

ويرفض الجمهوريون الموافقة على أي خطوة لرفع سقف الديون لأنهم يرون أن ذلك سيكون بمثابة منح بايدن شيكا على بياض لتمويل خطتيه الاستثماريتين الضخمتين.

 

وكانت رئيسة مجلس النواب، الديموقراطية نانسي بيلوسي، وجهت تحذيرا اليوم قبل التصويت، وقالت إنه إذا لم يتم رفع سقف الدين على المدى الطويل بشكل متسق، فإن التأثير سيكون "هائلا" والولايات المتحدة ستشهد "خسارة ستة ملايين وظيفة".

 

وعلى صعيد آخر، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، قائمة الدول الأكثر تضررًا جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالي الإصابات بها 44 مليونًا و340 ألفًا و804 حالات، بينما ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس هناك إلى 713 ألفًا و354 حالة.
وأفادت جامعة (جونز هوبكنز) البحثية الأمريكية- حسبما ذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الإثنين- بأن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ارتفع في العالم إلى 237 مليونًا و955 ألفًا و133 حالة.
كما وصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم إلى 4 ملايين و853 ألفًا و764 حالة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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