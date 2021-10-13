المكسيك.. أكثر من ألف عامل يشاركون فى بناء مصفاة نفط يعلنون إضرابا

أفادت وسائل إعلام مكسيكية بأن أكثر من ألف عامل من المشاركين في بناء مصفاة نفطية في ولاية تاباسكو بشرق المكسيك أعلنوا إضرابا عن العمل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، يطالب العاملون في شركة Ica Fluor الإنشائية بزيادة رواتبهم وضمان ظروف ملائمة للعمل، حيث يشتكون من العمل الزائد والنقص في وسائل الحماية الشخصية والعمل السيئة لوسائل النقل.

ولم تعلق السلطات المكسيكية أو شركة "بيميكس" الوطنية للنفط والغاز، التي تعود إليها المصفاة، على هذا الوضع.

ويشار إلى أن بناء المصفاة في دوس بوكاس بولاية تاباسكو أحد المشاريع الوطنية لحكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور. ويقدر حجم الاستثمارات في بناء المصفاة بحوالي 9 مليارات دولار. ومن المخطط لإتمام البناء في يوليو عام 2022.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 2007 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 و141 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و725242 إصابة والوفيات إلى 282227.

وكانت قد قالت في السابق إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.