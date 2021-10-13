الأربعاء 13 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المكسيك.. أكثر من ألف عامل يشاركون فى بناء مصفاة نفط يعلنون إضرابا

إضراب عاملين بالمكسيك
إضراب عاملين بالمكسيك

أفادت وسائل إعلام مكسيكية بأن أكثر من ألف عامل من المشاركين في بناء مصفاة نفطية في ولاية تاباسكو بشرق المكسيك أعلنوا إضرابا عن العمل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، يطالب العاملون في شركة Ica Fluor الإنشائية بزيادة رواتبهم وضمان ظروف ملائمة للعمل، حيث يشتكون من العمل الزائد والنقص في وسائل الحماية الشخصية والعمل السيئة لوسائل النقل.

ولم تعلق السلطات المكسيكية أو شركة "بيميكس" الوطنية للنفط والغاز، التي تعود إليها المصفاة، على هذا الوضع.

ويشار إلى أن بناء المصفاة في دوس بوكاس بولاية تاباسكو أحد المشاريع الوطنية لحكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور. ويقدر حجم الاستثمارات في بناء المصفاة بحوالي 9 مليارات دولار. ومن المخطط لإتمام البناء في يوليو عام 2022.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك  تسجيل 2007 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 و141 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و725242 إصابة والوفيات إلى 282227.

وكانت قد قالت في السابق إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

إضراب يعلن يشاركون عامل المكسيك نفط يشارك بناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

أحوال التعليم التى فاجأتنا

الأكثر قراءة

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

الباز: يجب أن تتدخل الحكومة لوقف ارتفاع أسعار السلع

تفاصيل إصابة عبدالله السعيد مع المنتخب المصرى

صدمة للجماهير.. طبيب الأهلى يعلن مدة غياب الشناوى

النيابة الإدارية تقضى بإنهاء خدمة نائب رئيس مدينة زفتى

لبنان يسجل 568 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيد عبد الحليم

فى مديح مبدعى السبعينيات (2): الروائيون حاكموا التاريخ الذى أدى إلى النكسة

إبراهيم داود

سلامة موسى

د.ابراهيم مجدي

التأهيل النفسى للرياضيين أثناء كورونا

ماجد حبته

مصر التى فى فيشجراد

محمد القصبي

نادي القصة يسترد عنفوانه في مركز طلعت حرب!

عيد عبد الحليم

فى مديح شعراء السبعينيات (1): أصوات شعرية فى قلب العاصفة

حسين دعسة

التعديل الرابع على الحكومة الأردنية: فرصة الرئيس" الخصاونة" لتفعيل قوة مخرجات اللجنة الملكية

محمود خليل

مشاهد «الجوارى والعبيد» فى مصر القرن الـ19

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

"عملية قبرص".. ما هى دوافع إيران لاغتيال رجال أعمال إسرائيليين؟

عساف: سنتصدى للإجراءات الإسرائيلية الرامية للاستيلاء على جبل صبيح بنابلس

جانتس: السلام مع مصر والأردن يمثل أهمية بالغة لإسرائيل