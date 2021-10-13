الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة: كورونا دفعت 100 مليون شخص إلى هاوية الفقر

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن جائحة كورونا دفعت أكثر من 100 مليون شخص حول العالم إلى هاوية الفقر، وخلفت نحو 4 مليارات آخرين بدون تأمين اجتماعي أو رعاية صحية أو دخل.

وأضاف "جوتيريش"، في كلمة أمام لجنة تابعة لصندوق النقد الدولي، أن "التضامن العالمي غير موجود عمليًا، وأن من يعيشون في الدول المبتلاة بالنزاعات وكذلك البلدان الفقيرة هم الأكثر معاناة".

وتابع: "عدم المساواة في الحصول على اللقاحات هو نقص أخلاقي يؤدي في العالم إلى ملايين الوفيات، ويطيل أمد التباطؤ الاقتصادي الذي قد يكلف تريليونات الدولارات، ويصيب الدول الأكثر فقرًا بأكبر الأضرار".

ولفت إلى أن "المؤشرات التي تظهر أن العالم يشهد انتعاشًا اقتصاديًا كبيرًا، لا توضح التباين الكبير بين الدول الغنية والدول الفقيرة وأقلها نموًا".

و على صعيد آخر، أكّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تريد جميعها أفغانستان مستقرّة.

وقال "جوتيريش"، في تصريحات، وفقا لقناة «الحرة» الأمريكية، إن الدول الخمس جميعًا تريد أفغانستان تُحترم فيها حقوق النساء والفتيات، وأفغانستان لا تكون ملاذًا للإرهاب، وأفغانستان تكون لدينا فيها حكومة جامعة تمثّل مختلف قطاعات السكّان.

وكان وزراء خارجية الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي قد اجتمعوا، أمس، بمبادرة من بريطانيا التي أبدت رغبتها في التحدث "بصوت واحد مع طالبان".

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، دعا المجتمع الدولي، في وقت سابق، إلى البحث عن آلية مناسبة لضخ الأموال في اقتصاد أفغانستان تفاديًا لانهياره.

وأضاف "جوتيريش"، أنه من المهم للغاية التواصل مع حركة طالبان، معلنًا التزام الأمم المتحدة بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني.

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريبًا، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابول، فيما تستمر الدول الغربية فى إجلاء مواطنيها.

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