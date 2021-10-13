محمود عبدالمغنى: السوشيال ميديا سبب فى زيادة نسبة الطلاق

أعرب الفنان محمود عبد المغني عن سعادته لتصدر حكاية "الماريونيت" محركات البحث الأكثر شهرة عبر موقع "جوجل" وموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خاصًة أن حكاية "الماريونيت" هامة جدًا، وتتحدث عن آثار السوشيال ميديا التي أصبحت سلبية بشكل كبير على حياتنا والتي تصل في بعض الأحيان إلى الطلاق.

وتابع عبد المغني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "التعامل مع المخرج أحمد صالح مش جديد بينا تعامل قديم، وهو راجل مجتهد وشاطر جدًا، وفاهم شغله كويس وانا بحب الشغل معاه جدًا"، لافتًا إلى أن ساعات التصوير استمرت لوقت طويل حتى تم الانتهاء من جميع المشاهد.



وأكد الفنان محمود عبد المغني، أن شركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفرت كافة الإجراءات الاحترازية للحد من الإصابة بفيروس كورونا، ووفرت عربة إسعاف أثناء التصوير بجانب التزام الجميع بارتداء الكمامة.

حكاية الـ«ماريونيت» من ورا كل باب



جدير بالذكر أن حكاية «ماريونيت» بطولة كل من دينا فؤاد، محمود عبد المغني، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، وسبق وتم عرض حكايات "كدبة كبيرة" و"عائلة جيجي" و"رق الحبيب" و"قلب مفتوح" من مسلسل "ورا كل باب".

وتدور أحداث الحكاية عن زوج وزوجة تبدأ الخلافات بينهما بعد مرور 7 سنوات من زواجهما، وتدخل امرأة أخرى في حياة الزوج مما يزيد من حدة الخلافات إلى أن تصل للطلاق.



يجدر الإشارة إلى أن مسلسل "ورا كل باب" يتكون من حكايات منفصلة، كل حكاية تعرض في 5 حلقات، وعرض الموسم الأول منه قبل شهر رمضان 2021، والموسم الثاني عرض منه حتى الآن حكايات "كدبة كبيرة" و"عائلة جيجي" و"رق الحبيب" و"قلب مفتوح".