أسعار بورصة الدواجن اليوم 13 أكتوبر 2021 في الأسواق المصرية

أسعار بورصة الدواجن اليوم 13 أكتوبر ٢٠٢١ في البورصة المصرية.. يبحث الكثير من عاشقي الدواجن عن أسعار الدواجن فى الأسواق المحلية اليوم الأربعاء الموافق 13 أكتوبر، ويختلف السعر بشكل طفيف من بورصة لأخرى، ونحن نعرض سعر الدواجن اليوم الأربعاء في مصر طبقا لتحديث أسعار بورصة الدواجن في مصر وبورصة الدواجن العمومية.

ويستعرض "الدستور" في هذا التقرير أسعار الدواجن فى الأسواق المحلية والبورصة اليوم الأربعاء 13 أكتوبر، حيث يوضح العرض سعر الكتاكيت وسعر كيلو الفراخ لحم، بمختلف أنواعها (فراخ بيضاء – فراخ ساسو – فراخ بلدي)، ولا يقتصر التقرير على هذا فقط، بل يوضح أيضًا سعر الكتاكيت أو الأفراخ الصغيرة من (البط – الرومي – السمان) أي يشمل كافة اسعار الدواجن اليوم.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

أسعار بورصة الدواجن اليوم تشمل جميع أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الرئيسية وهي كالآتي: (سعر الفراخ البيضاء، سعر الفراخ الساسو، وسعر الفراخ البلدي) وهذه الأسعار لكيلو اللحم، ويتم تحديث أسعار الفراخ بشكل يومي حسب الأسعار الرسمية المعلنة في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم (الحاج منير السقا) وبورصة الإيمان للدواجن (محمد عادل).

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء



النوع العمر أقل سعر أعلى سعر

كتكوت أبيض يوم ما بين 11.00 جنيه و11.25 جنيه

كتكوت ساسو يوم ما بين 06.25 جنيه و06.50 جنيه

كتكوت بلدي يوم ما بين 03.00 جنيه و03.25 جنيه



سعر البط اليوم الأربعاء

كتكوت بط فرنساوي يتراوح بين 06.50 جنيه 07.50 جنيه.

كتكوت بط مسكوفي يصل 14.00 جنيهًا 15.00 جنيهًا.

كتكوت بط مولارد يبلغ 15.00 جنيهًا 15.50 جنيه.

لحم بط فرنساوي يتراوح 24.00 جنيهًا 24.50 جنيه.

لحم بط مسكوفي يترواح بين 47.00 جنيهًا 47.25 جنيه.

لحم بط مولارد يتراوح ما بين 31.00 جنيهًا 32.50 جنيه.

أسعار الرومي تراوحت ما بين ١٦ جنيها إلي ١٧,٥ جنيه.

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أسعار السمان اليوم الأربعاء



كتكوت سمان أسمر بري الذي يبلغ يوم يتراوح ما بين 02.25 جنيه 02.50 جنيه.

بينما كتكوت سمان أبيض هجين يوم يصل سعره إلى 02.75 جنيه 03.00 جنيهات، كتكوت سمان هجين بياض 14 يوم 05.50 جنيه 06.00 جنيهات.