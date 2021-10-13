العراق وأذربيجان يبحثان أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولى لتحقيق السلام

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف، أهمية الالتزام الصارم بمبادئ القانون الدولي لتحقيق السلام والأمن الدائمين.



واستعرض الجانبان - خلال لقائهما على هامش اجتماع دول عدم الانحياز المنعقد في بلجراد، وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - آخر التطورات في المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

و علي صعيد آخر ، اتفق العراق ولبنان على أهمية تشكيل لجنة مُشتركة لغرض دراسة اتفاق رفع سمات الدخول للمواطنين من كلا البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.



وذكرت وزارة الخارجية العراقية - وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، اليوم مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب، حيث ناقشا أهمية التواصل بين البلدين والعمل على رفع تأشيرات الدخول، على هامش مُشاركتهما في اجتماع مجموعة دول حركة عدم الانحياز، والاحتفال بالذكرى الـ60 لعقد المُؤتمر الأول للحركة، في العاصمة الصربية بلجراد.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم استعراض أبرز التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، حيث أعرب بو حبيب عن شكر وامتنان بلاده حكومة وشعبا لمواقف العراق ومُساندته للبنان أمام التحديات التي يواجهها والمُساعدات التي قدمها العراق.



من جانبه، أكد حسين استعداد العراق والتزامه بمُواصلة تقديم الدعم والمُساعدة لحين تجاوز لبنان للتحديات التي يمر بها.

و في سياق منفصل ، قالت المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق، في وقت مبكر من صباح الاثنين، إن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات العامة بلغت 41%.

ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في العراق، التي جرت أمس الأحد، في وقت لاحق اليوم.

وتتواصل عمليات فرز الأصوات، في الانتخابات التي قال مراقبون إنها جرت بسلاسة ومن دون مشاكل او خروق تذكر.

وأعلنت وزارة الداخلية أن القوات الأمنية تواصل انتشارها في محيط مراكز الاقتراع بعد انتهاء عمليات التصويت.

ووصفت الانتخابات التشريعية بأنها الأهم في تاريخ العراق منذ العام 2003، رغم أن المشاركة الانتخابية في بغداد لم تبد واسعة النطاق كما كان يأمل منظمو الانتخابات لكن الاقبال تحسن نسبيا بمرور الوقت، حيث دوافع المشاركة حكمتها بالأساس الرغبة في التغيير.