الإدارة الأمريكية تثنى على تنظيم الانتخابات العراقية بشكل سلمى

أثنت الإدارة الأمريكية، على تنظيم الانتخابات العراقية بشكل سلمي وتحت مراقبة دولية.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي - حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية - "نهنئ الحكومة العراقية على الإبقاء بالتزامها تنظيم انتخابات مبكرة، ونؤيد تنظيم الانتخابات العراقية بشكل سلمي وتحت مراقبة دولية، وننتظر أن يشكل الممثلون الجدد حكومة تلبي تطلعات العراقيين".

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: "نهنئ العراق على الانتخابات البرلمانية، التي حظيت بمراقبة الكثير من المنظمات والهيئات، وننتظر الإعلان عن النتائج النهائية، ونتطلع للعمل مع الحكومة الجديدة حال تشكيلها".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت يوم الأحد، وصلت إلى 41%.

وكشف رئيس مجلس المفوضين في المفوضية جليل عدنان خلف، في مؤتمر صحفي ببغداد، أن العدد الإجمالي للمشاركين في الانتخابات بلغ 9 ملايين و77 ألفًا و770 مشاركًا.

وعلى صعيد آخر، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، قائمة الدول الأكثر تضررًا جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالي الإصابات بها 44 مليونًا و340 ألفًا و804 حالات، بينما ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس هناك إلى 713 ألفًا و354 حالة.

وأفادت جامعة «جونز هوبكنز» البحثية الأمريكية- حسبما ذكرت شبكة «سي.إن.إن» الأمريكية، اليوم الإثنين- بأن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ارتفع في العالم إلى 237 مليونًا و955 ألفًا و133 حالة، كما وصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم إلى 4 ملايين و853 ألفًا و764 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.