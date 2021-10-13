الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

4.3 مليون شخص تركوا وظائفهم بالولايات المتحدة فى أغسطس 2021

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

 ذكر تقرير أمريكي أن 4.3 مليون شخص تركوا وظائفهم خلال شهر أغسطس الماضي 2021.


وأوضحت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، نقلاً عن تقرير استقصاء فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) الصادر أن حوالي 2.9 بالمائة من القوى العاملة قد استقالوا من وظائفهم في أغسطس الماضي داخل الولايات المتحدة بينما كانت النسبة 2.7 بالمائة في يوليو 2021.

ووفقا لقناءة "سي إن إن" يمثل هذا أعلى معدل للإقلاع عن العمل منذ بدء إعداد مثل هذا التقرير في عام 2000.

وأفادت القناة الإخبارية الأمريكية أن عدد العمال الذين استقالوا قد ارتفع بمقدار 242 ألف عامل عن شهر يوليو الماضي، مشيرة إلى أن حالات ترك الوظائف ارتفعت في مجالات خدمات الإقامة والطعام وتجارة الجملة والتعليم الحكومي.

وعلى صعيد آخر، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، قائمة الدول الأكثر تضررًا جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالي الإصابات بها 44 مليونًا و340 ألفًا و804 حالات، بينما ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس هناك إلى 713 ألفًا و354 حالة.
وأفادت جامعة (جونز هوبكنز) البحثية الأمريكية- حسبما ذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الإثنين- بأن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ارتفع في العالم إلى 237 مليونًا و955 ألفًا و133 حالة.
كما وصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم إلى 4 ملايين و853 ألفًا و764 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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