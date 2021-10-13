عقد أول مؤتمر عن العسكرية المصرية فى عهد الرعامسة بميونخ فى ديسمبر

أعلن باحث المصريات الدكتور محمد رأفت عباس، مدير عام البحث العلمي بمنطقة آثار الإسكندرية بوزارة السياحة والآثار، عقد أول مؤتمر في تاريخ علم المصريات عن العسكرية المصرية في عهد الرعامسة بعنوان "رؤى حول النظم العسكرية فى عهد الرعامسة " Perspectives on the Ramesside Military System، وذلك في متحف الفن المصري بميونيخ بألمانيا فى شهر ديسمبر القادم.

وقال عباس – في تصريح خاص اليوم – إنه قد حصل – كأول باحث مصري – على منحة تنظيم المؤتمرات العلمية الدولية من قبل مؤسسة " فريتز تيسن " الألمانية بمدينة كولون بالمشاركة مع البروفيسور " فريدهيلم هوفمان " أستاذ علم المصريات بجامعة لودفيج ماكسيميليانس بميونيخ ، وذلك بعد قبول اللجنة العليا للمؤسسة للدراسة التي قاما بتقديمها عن تنظيم فعاليات هذا المؤتمر.

وأكد أن المؤتمر سيكون دعاية قوية للحضارة المصرية القديمة في قلب أوروبا نظرا لانعقاده داخل متحف الفن المصري في ميونيخ ، والذي يعد أحد أهم متاحف الاثار المصرية فى أوروبا ويضم مجموعة من روائع الآثار المصرية التي تعود إلى الحقب المختلفة من تاريخ مصر القديمة ، خاصة وأن ميونيخ هي المدينة السياحية والاقتصادية الأولى في ألمانيا وأحد المراكز الثقافية الأوروبية الكبرى.

وأوضح أن موضوع المؤتمر يتعلق بأحد أهم جوانب الحضارة المصرية خلال عصر الإمبراطورية وهو الجانب العسكري ، والذي يتوقع له أن يكون محل جذب واهتمام للعديد من الباحثين والمثقفين والمهتمين بالحضارة المصرية في المجتمع الألماني وأوروبا.

وأضاف عباس أن عصر الرعامسة يقع في النصف الثاني من عصر الإمبراطورية المصرية أو عصر الدولة الحديثة، ويشمل الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين من تاريخ مصر القديمة ( 1295 – 1069 ق.م ) ، وهو أحد العصور الذهبية للحضارة المصرية وللعسكرية المصرية القديمة على حد سواء. وأوضح أنه في هذا العصر توافرت المادة التاريخية والأثرية الأكبر والأهم والأبرز عن العسكرية المصرية في عصر الإمبراطورية ، كما خاضت مصر فيه المعارك التاريخية الأشهر والأبرز في تاريخها القديم على الإطلاق ، والتي سجلت على جدران المعابد المصرية الكبرى في الكرنك والأقصر والرمسيوم ومدينة هابو وأبيدوس وأبو سمبل ، مثل حروب الملك سيتي الأول في كنعان ( فلسطين ) وسوريا ، ومعركة قادش الكبرى في عهد الملك رمسيس الثاني ضد الحيثيين وبقية حروبه السورية والنوبية ، وحروب الملكين مرنبتاح ورمسيس الثالث ضد الليبيين وشعوب البحر.

وأشار عباس إلى أنه من خلال مجموعة متنوعة ومتميزة من الدراسات العلمية والأوراق البحثية التي سوف يناقشها المؤتمر ، سوف تتجلى العديد من الرؤى التاريخية والأثرية الحديثة والمختلفة عن العسكرية المصرية في تلك الحقبة الفريدة من تاريخ مصر القديمة. كما أعرب عن توقعه بأن يكون المؤتمر هو الحدث العلمي الأهم والأبرز في علم المصريات في أوروبا خلال هذا العام ، نظرا للمجموعة المتميزة من علماء المصريات والاثاريين والباحثين والمتخصصين المشاركين في فعاليات المؤتمر من مختلف المدارس العلمية على مستوى العالم ، والذين قدموا خلال السنوات الماضية دراسات متعمقة واكتشافات أثرية عظيمة الشأن عن العسكرية المصرية خلال عصر الرعامسة. ومن أهم الأوراق البحثية المشاركة فى المؤتمر " تل البـرج وطرق حـورس خلال عهد الرعامسة " ويلقيها بروفيسور جيمس هوفماير ( جامعة ترينيتى الدولية ، الولايات المتحدة ) ، و" قلعة الرعامسة فى موقع تل حبوة 2 بشمال سيناء ( قلعة ثارو ) " ويلقيها الأستاذ الدكتور محمد عبد المقصود ( الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للاثار ، مصر ) ، و" قلعة ثارو فى مقبرة القائد أيرخى بسقارة " وتلقيها الأستاذة الدكتورة علا العجيزى ( أستاذة علم المصريات والعميد الأسبق لكلية الاثار بجامعة القاهرة ، مصر ) ، و" قلعة أيابو من عهد الرعامسة فى فلسطين ( حفائر قلعة عصر الدولة الحديثة فى يافا 1956 – 2014م ) " ويلقيها البروفيسور آرون بارك ( جامعة كاليفورنيا – لوس انجلوس ، الولايات المتحدة ) ، و" زاوية أم الرخم والنظام الدفاعى المصرى فى ساحل مريوط خلال عهد الرعامسة " ويلقيها البروفيسور ستيفن سناب ( جامعة ليفربول ، المملكة المتحدة ) ، و" حصون الرعامسة فى تل الرطابة " ويلقيها كل من البروفيسور سلافومير رزيبكا ( معهد الآثار بجامعة وارسو ، بولندا ) ود. جوزيف هوديك ( المعهد الشرقى بأكاديمية العلوم السلوفاكية ، سلوفاكيا ). وهناك أوراق بحثية أخرى بعنوان " المظاهر العقائدية للنصوص والمناظر الحربية المصرية فى عهد الرعامسة " ويلقيها البروفيسور بيتر جيمس براند ( جامعة ممفيس ، الولايات متحدة ) ، و" رؤى حديثة حول رمسيس الثانى ومعركة قادش " ويلقيها البروفيسور أنتونى سبالينجر ( جامعة أوكلاند ، نيوزيلاندا ) ، و" الرعامسـة بين المغامرات العسكرية والدبلوماسية " وتلقيها د. جانا ميناروفا ( المعهد التشيكى لعلوم المصريات بجامعة تشارلز – براغ ، جمهورية التشيك ) ، و" العربة الحربية المصرية خلال عهد الرعامسة " وتلقيها الباحثة الألمانية د. هيدى كوب جنك ( معهد البحر المتوسط والحضارات الشرقية بالأكاديمية البولندية للعلوم ، بولندا ) ، و" اللوجستيات العسكرية للجيش المصرى خلال عهد الرعامسة " ويلقيها الباحث الفرنسى د. رينو بييترى ( جامعة لييج ، بلجيكا ) ، و" العربة الحربية المسماة تانو وانتماؤها إلى عهد الرعامسة " ويلقيها عالم المصريات الهولندى د. أندريه فيلدماير ( مؤسسة بال آرك والجامعة الأمريكية بالقاهرة ) ، و" دراسة عن إحدى العربات الحربية من عهد الرعامسة من خلال إحدى اللوحات الجديدة فى متحف الفن المصرى بميونيخ " وتلقيها عالمة المصريات الألمانية د. سيلفيا شوسك ( المدير السابق لمتحف الفن المصرى بميونيخ ، ألمانيا ) ، و" دراسة عن نظام الاحصاء العسكرى فى عهد الرعامسة " ويلقيها الباحث الصربى د. أوروش ماتيتش ( معهد الاثار النمساوى ، النمسا ) ، و" الوسائل الدفاعية لرمسيس الثانى " ويلقيها الباحث الإيطالى د. ألبيرتو بولاسترينى.

وأوضح الدكتور محمد رأفت عباس أنه بجانب مشاركته كمنظم لفعاليات المؤتمر سيشارك كمتحدث في المؤتمر بورقة بحثية هامة بعنوان " الحرب الليبية لرمسيس الثانى " ، وعقب ختام المؤتمر ، ستعمل اللجنة المنظمة للمؤتمر على إخراج مؤلف علمي قيم يضم مجموعة البحوث المشاركة في هذا الحدث ليكون بمثابة مرجع علمي رفيع المستوى في علم المصريات عن العسكرية المصرية خلال عصر الرعامسة.

وتعد مؤسسة " فريتز تيسن " الألمانية بمدينة كولون ، واحدة من أكبر مؤسسات دعم مشروعات البحث العلمي في أوروبا ، والتي تقوم بدعم وتمويل المؤتمرات العلمية الدولية في العلوم المختلفة ومنها العلوم الإنسانية ، وعلى مدار العام يتقدم إليها عشرات الدراسات والمشروعات العلمية الطالبة للدعم ، وتقوم اللجنة العليا للمؤسسة باختيار المشروعات الأفضل المقدمة إليها.