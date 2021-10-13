الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 13-10-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأربعاء حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربة ( مطروح - السلوم - الضبعة ) على فترات متقطعة ( 40% تقريبا ) ونشاط رياح أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة .


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية : شمالية شرقية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى
القاهرة 31 21
الاسكندرية 28 20
وادى النطرون 30 20
طنطا 30 21
شبين الكوم 31 21
دمنهور 30 20
بلطيم 30 21
مطروح 27 18
السلوم 28 19
سيوة 31 17
بورسعيد 29 23
دمياط 28 23
الزقازيق 31 21
المنصورة 30 20
الاسماعيلية 31 21
السويس 32 20
العريش 28 22
رفح 28 22
رأس سدر 32 20
نخل 33 19
نويبع 33 26
طابا 31 22
كاترين 32 17
الطور 29 24
شرم الشيخ 35 26
الغردقة 35 25
مرسى علم 34 24
الفيوم 33 21
بنى سويف 34 20
المنيا 33 20
أسيوط 35 20
سوهاج 37 22
قنا 39 23
الأقصر 39 24
أسوان 41 27
ادفو 41 26
أبوسمبل 40 27
الوادى الجديد 38 22
شلاتين 36 24
ابو رماد 34 22
حلايب 33 24
رأس حدربة 32 23

مصر ارصاد جديد الاسماعيلى الوادي الجديد على عرف كاترين المنيا تفاصيل درجات الحرارة السويس الإسكندرية مطروح وادى النطرون الوجه البحري دمياط الأرصاد الجوية

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