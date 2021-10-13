الأربعاء 13 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طبيب روسى يرجح الحاجة إلى لقاح آخر

لقاح كورونا
لقاح كورونا

رجح أخصائي الأمراض المعدية الخطيرة والمناعة في روسيا فلاديسلاف جيمتشوجوف، الحاجة إلى الحصول على لقاح جديد ضد "كوفيد - 19" في حال انخفضت فاعلية اللقاحات السارية المفعول إلى 50%.


وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية قال إن الفيروس التاجي يتحور بشكل مستمر في صراعه مع المناعة، بما في ذلك المناعة الناتجة عن التطعيم.


وأضاف:" لا استبعد أن تزداد قدرة الفيروس على مكافحة المناعة الناتجة عن التطعيم جراء التحورات والانتقاء.. وفي حال زادت تلك القدرة عن 50% سيصبح التطعيم بلا جدوى عمليا وسيكون من الضروري إقرار لقاح جديد ويجب التطعيم بسرعة كي لا نمر بموجات وباء أخرى".


وتابع أن سبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا يعود إلى تحورات الفيروس التي قللت من فاعلية الأدوية بنسبة 30% مؤكدا أن الشباب صاروا يمرضون أكثر.


يذكر أن وزارة الصحة الروسية كانت قد أصدرت في وقت سابق ترخيصا بإجراء الاختبارات السريرية للقاح "كوفياك" ضد "كوفيد – 19" بين المتطوعين الذين تفوق أعمارهم 60 عاما، ويشارك في الاختبارات نحو 250 شخصا، وتجرى الاختبارات في معهد "ميتشنيكوف" للقاحات والأمصال في موسكو وجامعة " الأكاديمي فاجنر" الحكومية للطب ووحدة الطب العسكري في محافظة نوفوسيبيرسك الروسية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 


وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

العسكري روسيا وزارة جديد زاد روسي الصحة موسكو يشارك في عملي ارتفاع روسية وزارة الصحة فيروس كورونا اختبار فيروس بشكل كورونا 60 عام الاختبارات السريرية الأمراض المعدية بفيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

أحوال التعليم التى فاجأتنا

الأكثر قراءة

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

وكيل الشناوى يكشف ما قاله للحضرى بعد الإصابة أمام ليبيا (فيديو)

تفاصيل إصابة عبدالله السعيد مع المنتخب المصرى

الباز: يجب أن تتدخل الحكومة لوقف ارتفاع أسعار السلع

النيابة الإدارية تقضى بإنهاء خدمة نائب رئيس مدينة زفتى

صحيفة: إثيوبيا تخسر حلفاءها بسبب هجماتها ضد تيجراى وتوقعات بفرض عقوبات أمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيد عبد الحليم

فى مديح مبدعى السبعينيات (2): الروائيون حاكموا التاريخ الذى أدى إلى النكسة

إبراهيم داود

سلامة موسى

د.ابراهيم مجدي

التأهيل النفسى للرياضيين أثناء كورونا

ماجد حبته

مصر التى فى فيشجراد

محمد القصبي

نادي القصة يسترد عنفوانه في مركز طلعت حرب!

عيد عبد الحليم

فى مديح شعراء السبعينيات (1): أصوات شعرية فى قلب العاصفة

حسين دعسة

التعديل الرابع على الحكومة الأردنية: فرصة الرئيس" الخصاونة" لتفعيل قوة مخرجات اللجنة الملكية

محمود خليل

مشاهد «الجوارى والعبيد» فى مصر القرن الـ19

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

"عملية قبرص".. ما هى دوافع إيران لاغتيال رجال أعمال إسرائيليين؟

عساف: سنتصدى للإجراءات الإسرائيلية الرامية للاستيلاء على جبل صبيح بنابلس

جانتس: السلام مع مصر والأردن يمثل أهمية بالغة لإسرائيل