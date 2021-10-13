طبيب روسى يرجح الحاجة إلى لقاح آخر

رجح أخصائي الأمراض المعدية الخطيرة والمناعة في روسيا فلاديسلاف جيمتشوجوف، الحاجة إلى الحصول على لقاح جديد ضد "كوفيد - 19" في حال انخفضت فاعلية اللقاحات السارية المفعول إلى 50%.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية قال إن الفيروس التاجي يتحور بشكل مستمر في صراعه مع المناعة، بما في ذلك المناعة الناتجة عن التطعيم.



وأضاف:" لا استبعد أن تزداد قدرة الفيروس على مكافحة المناعة الناتجة عن التطعيم جراء التحورات والانتقاء.. وفي حال زادت تلك القدرة عن 50% سيصبح التطعيم بلا جدوى عمليا وسيكون من الضروري إقرار لقاح جديد ويجب التطعيم بسرعة كي لا نمر بموجات وباء أخرى".



وتابع أن سبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا يعود إلى تحورات الفيروس التي قللت من فاعلية الأدوية بنسبة 30% مؤكدا أن الشباب صاروا يمرضون أكثر.



يذكر أن وزارة الصحة الروسية كانت قد أصدرت في وقت سابق ترخيصا بإجراء الاختبارات السريرية للقاح "كوفياك" ضد "كوفيد – 19" بين المتطوعين الذين تفوق أعمارهم 60 عاما، ويشارك في الاختبارات نحو 250 شخصا، وتجرى الاختبارات في معهد "ميتشنيكوف" للقاحات والأمصال في موسكو وجامعة " الأكاديمي فاجنر" الحكومية للطب ووحدة الطب العسكري في محافظة نوفوسيبيرسك الروسية.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.