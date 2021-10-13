وزير العدل السعودى يوقّع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع نظيره الروسى

وقع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في موسكو مذكرة تفاهم مع نظيره الروسي قسطنطين تشويتشنكو لتعزيز وتطوير التعاون المشترك بين وزارتي العدل في السعودية وروسيا، فيما يتعلق بالمجال العدلي والقضائي، ضمن جهود وزارة العدل السعودية في تعزيز التعاون الدولي في المجال العدلي والقضائي.

وأكد وزير العدل السعودي - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أهمية تعزيز الشراكات العدلية الدولية مع الدول الصديقة، بما يمكن من الاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، وفق الأطر التي تضمنتها مذكرة التفاهم.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 8751.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 55 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 547 ألفًا و704.

كما لفتت إلى تسجيل 52 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى 536 ألفًا و730.

وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس ، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 8748.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي ، إلى تسجيل 58 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 547 ألفًا و649.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.