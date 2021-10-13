الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 3 أطفال وشابًا فى القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة أطفال وشابا من عدة مناطق بالقدس المحتلة.



وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال اعتقل محمد ماهر زيتون (13 عاما)، وجهاد كايد الرجبي (10 أعوام) وهما من بلدة سلوان، كما اعتقل أيهم سفيان الهدرة (13 عاما) من بلدة الطور بالقدس المحتلة، وحولهم للتحقيق.



واعتدى جنود الاحتلال على المواطنين المتواجدين بمحيط باب العامود وشارع صلاح الدين، واستخدموا مركبة مياه عادمة لقمعهم، فيما اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون" الشاب محمد أبو سنينة من المكان.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (14 عامًا) بقنبلة صوت في قدمه، خلال مواجهات اندلعت وتم نقله على إثرها للمستشفى.



وتشهد القدس مواجهات في الآونة الأخيرة في ظل تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

وعلى صعيد آخر، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه المجتمع الدولي إلى التحرك فورا لحماية حل الدولتين، "الذي تعمل إسرائيل على تدميره بطريقة ممنهجة".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، خلال لقائه المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز في رام الله، قال اشتيه إن "المطلوب من الاتحاد الأوروبي الضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بالاتفاقيات الموقعة، كمدخل لفتح مسار سياسي جدي وحقيقي ينهي الاحتلال".

وأكد "انفتاح القيادة الفلسطينية على أي مبادرة لملء الفراغ السياسي الحالي على أرضية القانون الدولي والقرارات الأممية".

وأضاف أن "أي خطوات اقتصادية صغيرة أو كبيرة يجب أن تكون ضمن إطار أفق سياسي لإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وأردف قوله: "على المجتمع الدولي التحرك فورا لحماية حل الدولتين بالوقت الذي تعمل فيه إسرائيل على تدمير ممنهج له، ولإمكانية تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية من خلال تعزيز الاستيطان والاستيلاء على الأراضي واستمرار السيطرة على الحدود والمعابر والموارد الطبيعية".