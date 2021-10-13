وزير الخارجية الأمريكى يلتقى ممثل الاتحاد الأفريقى لبحث أزمة تيجراى

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الثلاثاء، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي أولوسيجون أوباسانجو للتأكيد على ضرورة حل الأزمة في منطقة تيجراي الإثيوبية، وفقا لما نقلته صحيفة ذا ناشيونال.

ووفقا لذا ناشيونال، تشير محادثات وزارة الخارجية الأمريكية إلى تركيز دبلوماسي كبير من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على إنهاء الصراع قي تيجراي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: إن الاجتماع شدد على "ضرورة حل الصراع" ودعا إلى وقف فوري للأعمال العدائية من قبل جميع الأطراف والعودة إلى المفاوضات دون شروط مسبقة.

وقال برايس: "لا يوجد حل عسكري للأزمة السياسية في إثيوبيا".

وأضاف أن الولايات المتحدة "تدرس مجموعة كاملة من الأدوات المتاحة لنا ، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية المستهدفة" إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

بعد المحادثات ، تحدث السيد أوباسانجو والسيد بلينكين مع العديد من المسؤولين الآخرين بما في ذلك رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وممثلين من فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وألمانيا.

وقال برايس إنهم "حثوا الأطراف على إنهاء الانتهاكات فورًا والدخول في مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار لإرساء الأساس لحوار أوسع وشامل لاستعادة السلام في إثيوبيا والحفاظ على وحدة الدولة الإثيوبية".

وفي نوفمبر الماضي ، شنت الحكومة الأثيوبية بمساعدة القوات الإريترية والميليشيات المتحالفة معها ، هجومًا عسكريًا على جبهة تحرير تيجراي الشعبية.

وأفادت الأمم المتحدة أنه منذ بداية الحرب ، نزح أكثر من مليوني مدني داخليًا وهناك 5.2 مليون شخص في حاجة ماسة إلى مساعدات غذائية.

وأفادت الجماعات الإنسانية بارتكاب جرائم حرب، وعمليات قتل خارج نطاق القضاء، وعنف عرقي، ومجاعة واغتصاب في مناطق متورطة في النزاع.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من قبل المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار والتهديد بفرض عقوبات أمريكية ، واصلت أديس أبابا هجومها العسكري.

وكانت رويترز أفادت يوم الجمعة بزيادة الضربات الجوية التي تشنها الحكومة الإثيوبية على قوات تيجيريا في منطقة أمهرة الشمالية.

وفي خطوة تصعيدية أخرى ، أمرت إثيوبيا بطرد سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة بعد أن حذرت المنظمة الدولية من حدوث مجاعة واتهمت الحكومة بعرقلة إيصال المساعدات إلى تيجراي.

وقال كاميرون هدسون ، زميل في مركز إفريقيا التابع للمجلس الأطلسي ، لصحيفة ذا ناشيونال. إن أفضل أمل للمجتمع الدولي هو أن يحرز أوباسانجو تقدمًا في مهمته الدبلوماسية.

ورأى هدسون العقوبات الأمريكية المحتملة كأداة سياسية فعالة يمكن أن تساعد الرئيس النيجيري السابق في مهمته للضغط على إثيوبيا وإريتريا ، وتوقع أن يناقش السيد بلينكين توقيت مثل هذه العقوبات مع أوباسانجو.

وأثرت الحرب التي استمرت 11 شهرًا على اقتصاد إثيوبيا، حيث ارتفع التضخم إلى 34.8 في المائة في سبتمبر ، وهو أعلى معدل في تسع سنوات. وبلغ معدل التضخم السنوي في أسعار الغذاء 37.6 بالمئة في أغسطس.

وهددت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بطرد إثيوبيا من قانون النمو والفرص في إفريقيا ، مما سيزيد من تقييد اقتصادها ويقطع وصولها المعفى من الرسوم الجمركية إلى السوق الأمريكية لآلاف المنتجات.

وقال هدسون إن جهود أوباسانجو تركز على الدفع من أجل التوصل إلى حل بوساطة أفريقية للصراع ، لكن مثل هذا الحل يحتاج إلى خطوات ملموسة من الحكومة الإثيوبية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأضاف أن إعادة قبول مسؤولي الأمم المتحدة ، وإلغاء التصنيفات الإرهابية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وجبهة تحرير أورومو ، ورفع حصار المساعدات على تيجراي هي "خطوات أولى أساسية نحو محادثات وقف إطلاق النار والحوار السياسي النهائي"