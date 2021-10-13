شركة رحلات نهرية أوروبية تطلق رحلاتها للغردقة وشرم الشيخ

أعلنت شركة الرحلات النهرية الأوروبية "CroisiEurope Cruises"، عن سلسلة من الرحلات البحرية عبر البحر الأحمر في نوفمبر وديسمبر 2021.

وفقًا لبيان صحفي، تطلق الشركة رحلات لمدة ثمانية أيام لكلًا من مصر والأردن بدءًا من 3136 دولارًا للشخص الواحد، وسيتم تشغيل الرحلات تحت اسم كنوز البحر الأحمر، وستبدأ الرحلة من مدينة الغردقة ثم ميناء العقبة (الأردن) وشرم الشيخ (مصر)، قبل العودة مجددًا إلى الغردقة.

وسوف يتضمن برنامج الرحلة زيارة كلًا من محمية رأس محمد الوطنية وجولة بالقارب الزجاجي في خليج نعمة ؛ ورحلة إلى الأقصر ووادي الملوك، أحد أهم الوجهات السياحية التاريخية في مصر.

وفي سياق متصل، قال دين توماس، رئيس عمليات العملاء في عملاق السفر البريطاني «إيزي جيت»، إن العطلات في مصر مفضلة للكثيرين، ولكل الأفراد سواء الأطفال أو الكبار.

وأضاف: «نحن متحمسون لاطلاق المزيد من الرحلات من بريطانيا إلى شرم الشيخ والغردقة»، وفقًا لما نقلته مجلة ترافل ويكلي Travel Weekly السياحية الأمريكية.

وكانت «إيزي جيت»، قد أعلنت عن إطلاق أول رحلاتها لمصر في يونيو الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب قيود كورونا.

ووصلت أولى رحلات «إيزي جيت» إلى مدينة شرم الشيخ الجمعة الماضية، واستقبل مطار الغردقة أول فوج سياحي قادم من بريطانيا بعد رفع قيود السفر.

وتابع توماس: «لدينا العديد من الطلبات من العملاء للسفر إلى مصر، ونحن متحمسون للاستماع لقصص من زاروا شرم الشيخ والغردقة»، مضيفًا: «نود أن نتقدم بالشكر الجزيل لفريقنا في شرم الشيخ والغردقة على حسن التنسيق والاستقبال».

يأتي هذا فيما رشحت صحيفة «الاندبندنت» البريطانية، مصر، ضمن أفضل الوجهات السياحية للتمتع بخريف دافئ ومميز، لا سيما مع خروج مصر من القائمة الحمراء للمملكة المتحدة في 22 سبتمبر الماضي.

وأضافت الصحيفة، أن شرم الشيخ والغردقة تعدان من أفضل الأماكن للسياح البريطانيين الراغبين في الحصول على حمامات الشمس، حيث تنتشر المنتجعات على طول البحر الأحمر، الذي يُعَد موطنًا للشعاب المرجانية المتغيرة، كما يمكن أيضًا الإقامة في أحد فنادق القاهرة الفاخرة التي تضم مسبحًا مفتوحًا والتمتع بشمس القاهرة.