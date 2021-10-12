الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محمد الباز: الحكومة تعقد اجتماعات مكثفة لحل أزمة غلاء الأسعار

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك جهودًا تبذلها الحكومة لحل أزمة غلاء الأسعار، لافتًا إلى أن الحكومة تعقد اجتماعات مكثفة لمحاولة ضبط أسعار السوق، من خلال تفعيل الأدوات الرقابية، وطرح السلع بشكل أكبر للمساهمة في خفض أسعارها.

وأضاف، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أن الحكومة عليها دور في أزمة غلاء الأسعار والمواطن أيضًا، موضحًا أن المواطن يجب أن يمتنع عن شراء السلعة المبالغ في سعرها، لأن للأسف جزءًا من ثقافتنا يتسبب في حدوث مصاعب في حياتنا.

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