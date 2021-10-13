الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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تقارير ومتابعات

رامى جمال وزوجته يردان على هجوم الجمهور عليهما بسبب تهنئته بعيد ميلادها

رامى جمال وزوجته
رامى جمال وزوجته

حالة من الجدل أثيرت عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»؛ بسبب منشور تهئنة الفنان رامي جمال، لزوجته بعيد ميلادها، وشن عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا هجومًا عليهما. 

ورد الفنان رامي جمال وزوجته ناريمان على هجوم الجمهور عليهما بعد مزاحهما سويًا بمناسبة عيد ميلادها الذي يتصادف ذكرى زلزال عام 1992 الذي هز مصر، وتسبب في العديد من الانهيارات وسقوط المنازل.

رد ناريمان زوجة الفنان رامي جمال 

ظهرت ناريمان في فيديو عبر خاصية  ستوري عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، قائلة: «لا أعلم سبب انزعاجكم، أنا من كتبت منشور أسخر فيه من نفسي على حسابي بموقع تواصل اجتماعي، وزوجي اقتبسه وزود عليه للسخرية مني، وأنا صاحبة الشأن ضحكت وأسعدني ما كتبه زوجي بهذه المناسبة».

وفي فيديو آخر، رد رامي جمال بنفس المضمون، مشيرًا إلى أنه فخور بزوجته ودعابتها وسخريتها من نفسها، وأن هذه طريقة المزاح بينهما، ووجه رسالة لمهاجميه قائلًا: «اللي اتضايق يقول للي بيحبه ماتهزرش معايا زي ما رامي بيهزر مع مراته».

منشور الفنان رامي جمال لزوجته 

كان رامي جمال نشر صورة له بصحبة زوجته، وعلق قائلًا: «يارب انت عارف أني اتجوزتها وهي عيد ميلادها ذكري الزلزال القوي اللي جه مصر، والنهارده عيد ميلادك برق ورعد وحاجة فله».

أضاف: «كده عرفت أنا ليه لما غنيت سقف كورونا غزت العالم، الحمد لله أننا مخلفناش لأني واثق أن ابننا كان أكيد هيبقي المسيخ الدجال، نهاية العالم هتبقي بدايتها من بيتنا».

 واختتم الفنان رامي جمال تهنئته لزوجته وكتب: «كل سنة وأنتي أول وأخر وأحلي وأرخم حاجة في حياتي، بفكر أطلقك علشان أخد الدريسينج، والحق يرجع لأصحابه، عيد ميلاد سعيد».

يذكر أن رامي جمال طرح مؤخرًا أغنية «خليكي»، من كلمات أحمد تبارك، ألحان غريب، توزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح.

رامي جمال الفنان رامي جمال منشور زوجته هجوم

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