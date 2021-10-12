الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة ترحب بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة

الحكومة التونسية
الحكومة التونسية أثناء حلف اليمين

رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الثلاثاء، بإعلان تشكيل الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن.

وأكد برايس، أن الحكومة التونسية الجديدة، والتي تضم 10 وزيرات، تمثل خطوة مرحبًا بها تخطوها تونس إلى الأمام نحو معالجة التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية الكبيرة التي تواجه البلاد، وفقًا لبوابة العين.

وقال عن تطلع الولايات المتحدة لعودة الأوضاع والمسارات في تونس إلى طبيعتها: «نتطلع من جهتنا إلى تلقي المزيد من البلاغات عن إرساء مسار يشمل الجميع من أجل عودة سريعة إلى النظام الدستوري».

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