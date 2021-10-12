«الناس استحملت كتير».. الباز يوجه رسالة للحكومة بعد ارتفاع أسعار السلع

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الفترة الأخيرة شهدت غلاء عدد من السلع، وهذا تسبب في غضب الناس نتيجة هذا الغلاء.

وأضاف، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك"، أن الحكومة يجب أن تتدخل وتضع حلولًا لتلك المشكلة، سواء بفرض تسعير إجباري لبعض السلع، أو بزيادة السلع المعروضة في السوق لخفض أسعارها.

وتابع: "الناس في مصر استحملت كتير جدًا خلال السنوات الأخيرة، للأسف أزمة كورونا أرهقت كل دول العالم ومن بين تلك الدول مصر بالتبعية، ولكن يجب أن نجد حلًا، لأن أي تأخير في هذا الملف مش هيكون في صالح حد".