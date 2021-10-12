الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التدخل السريع» تستقبل أكثر من 8 آلاف شكوى على الخط الساخن

التدخل السريع
التدخل السريع

قال محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد الشكاوي التي استقبلها الفريق من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تخطت 8 آلاف شكوى تنوعت ما بين شكاوى للمواطنين على الخط الساخن، أو ما يتم رصده من منشورات على منصات التواصل الاجتماعي حيث يتم النزول لها لاجراء التدخلات اللازمة، وإذا ما احتاجت الحالة تدخل طبي تقوم المنظومة بتوجيه الفريق لأحد مستشفيات وزارة الصحة لإيداعها بها.

أوضح أن فرق التدخل السريع يتم تزويده بالبطاطين والمعونات والوجبات المناسبة لمواجهة موجة الطقس المتقلبة وتقديم الخدمات اللازمة  للمشردين وفاقدي الرعاية الأسرية وأي شخص يحتاج إلى رعاية أو تدخل عاجل وهى حاليا تتواجد بدورها بالشارع لتقديم الرعاية اللازمة.

أوضحت أن هناك العديد من الإجراءات الاحترازية التى يتم اتباعها، من قبل فريق التدخل قبل التعامل مع المشردين بالشوارع، لافتًا إلى أنه يتم تعقيم أعضاء الفريق قبل النزول للتعامل مع الحالات.

وأكدت وزيرة التضامن أن طبيعة تكوين الفريق ساعدت على سرعة استجابته والتي تنعكس في الأداء الجماعي لأعضائه ومحاولات التعامل بإبداع وابتكارية لإيجاد حلول يكون هدفها تحقيق المصلحة الفضلى للحالة، وقدرة أعضاء فرق التدخل السريع على التحرك بسرعة في غير مواعيد العمل الرسمية وأيام الإجازات، إضافة إلى وجود تواصل فعال بين الفريق المركزي بالوزارة وباقي الفرق على مستوى الجمهورية، فضلا عن التنسيق الذي يقوم به الفريق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء والإدارات المعنية بالوزارة.

وتغطي فرق التدخل السريع بالمحافظات من خلال الفرق الفرعية، إضافة إلى الفريق المركزي بوزارة التضامن، وهو فريق معني بالتعامل مع مشاكل دور الرعاية الاجتماعية سواء للأيتام، أو المسنين، أو ذوي الإعاقة، أو المشردين، أو الأشخاص بلا مأوى من الأطفال والنساء والكبار الموجودين في الشارع.

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