«القوى العاملة»: دورات تدريبية مجانية على التفصيل والحياكة وصناعة المحمول

أعلن مركز التدريب المهني بالمستقبل التابع لمديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، بدء العام التدريبي لعام 2021/2022، لبرنامج تدريب تحويلي في "التفصيل والحياكة، صيانة المحمول، والتبريد والتكييف".

ويمنح أوائل الخريجين من صيانة المحمول والتبريد والتكييف على شنطة عدة بقيمة 3000 جنيه، في حين يمنح أوائل الخريجين من التفصيل والحياكة على ماكينة خياطة بقيمة 5000 جنيه.

ويمنح المتدرب في نهاية البرنامج شهادة باجتياز التدريب بالمهنة التي تدرب عليها.

ويتم الكشف الطبي للمتدرب في بداية البرنامج، بالإضافة إلى زي لكل متدرب، كما يتم التأمين على كل مجموعة مهنية.

وعلى من يرغب في التدريب، التقدم إلى مديرية القوى العاملة "إدارة التشغيل"، مركز التدريب المهني بالمستقبل.

ويتم تقديم المستندات المطلوبة وهي، "صورة بطاقة الرقم القومي، صورة المؤهل الدراسي، على ألا يقل عن مؤهل متوسط، وأن يتراوح عمر المتقدم من 18 سنة، وحتى 45 سنة.



وتأتي تلك الدورات التدريبية، نظراً لحاجة المجتمع وتخفيفاً لحدة البطالة وتنمية القدرات ومهارات الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.