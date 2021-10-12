الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عودة تدريبات «مودة» بالجامعات مع بداية العام الدراسي

حملة مودة
حملة مودة

أكدت راندا فارس المشرف على برنامج مودة للحد من نسب الطلاق الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، أن البرنامج بدء تدريباته بالجامعات مع بداية العام الدراسي الجديد، لاستهدافه فئة الشباب بصفة أساسية.

وأضافت أنه تم تدريب عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس، لتنفيذ تدريبات مودة للطلبة والطلبات.

وفي سياق ذلك، تستعرض “الدستور” أهداف برنامج مودة

- توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج ( أسس اختيار شريك الحياة الحقوق والواجبات - المهارات الوالدية - المشكلات الزوجية - والاقتصادية للأسرة وإدارتها الصحة الإنجابية).

- الارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمساعدة حديثي الزواج والأزواج منخفضي التوافق.

- تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق.

-مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.

 أهم الإنجازات:

تم تطوير مادة علمية بمشاركة مجموعة من الأساتذة المتخصصين وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان تنقسم إلى ثلاثة أجزاء أساسية:

- اجتماعي: التواصل الإيجابي، وفهم الاختلافات والتعامل معها، وتوزيع الأدوار بين الزوجين، ومهارات التربية الوالدية ، والتعامل مع المشكلات، تصحيح المفاهيم الاجتماعية الخاطئة بشأن تنظيم الأسرة، وأبعاد العنف الأسرى والاجتماعي ومشكلة التعاطي تداعيتها علي الاسرة وأسـاليب إدارة المـوارد الاقتصاديـة (داخل) الأسرة .

- ديني: الحقوق والواجبات الشرعية للزوج والزوجة، السن المناسب للزواج، أسس الزواج الناجح، فترة الخطوبة، والذمة المالية للمرأة.

- صحي: المعلومات الأساسية للصحة الانجابية، ومرحلة الحمل، والتوعية يخطورة ختان الإناث والزواج المبكر .

 

التعليم العالي زواج فض المنازعات بروتوكول تعاون العام الدراسي الجامعات الزواج المبكر الجامعات المصرية التضامن الاجتماعي الدعم

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وائل لطفي

أحوال التعليم التى فاجأتنا

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