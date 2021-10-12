متحدث «الرئاسة» يكشف تفاصيل الجلسات المغلقة بين السيسى ورؤساء فيشجراد

كشف السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن تفاصيل ما جرى داخل الجلسات المغلقة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤساء الدول الأربع بتجمع فيشجراد، مؤكدًا أن الأجواء كانت إيجابية جدًا والاجتماعات استمرت لساعات طويلة، وكان هناك تقدير كبير جدًا من الدول الأربع تجاه الرئيس السيسي.

وأضاف السفير بسام راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "رؤساء الدول الأربع يعتبرون مصر صمام أمان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحوض المتوسط".