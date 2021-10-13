«التموين» تكشف عن خطة تطوير شركات الزيوت

تهتم وزارة التموين والتجارة الداخلية اهتمامًا كبيرًا بتطوير صناعة وإنتاج الزيوت النباتية كسلعة استراتيجية هامة وضرورية للمواطنين من خلال العملية الإنتاجيه لتكرير الزيوت الخام الذي يتم استيراده من الخارج.

ونتهت شركات الزيوت من إعداد دراسة لتطوير وإعادة هيكلة شركات الزيوت الـ5، والتي تشمل شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، وشركة طنطا للزيوت والصابون، والشركة المصرية للنشا والخميرة والصابون، وشركة أبو الهول للزيوت، وشركة النيل للزيوت والصابون.

يأتي ذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية بتطوير صناعة الزيوت، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، ويتم ذلك من خلال عدد 5 محاور، يأتي في مقدمتها تشجيع مصانع وشركات الزيوت على استخلاص الزيوت المستخلصه من البذور والتي يتم تصنيعها وإنتاجها محليًا بنسبه 40 %، على أن يتم عملية الاستيراد للبذور التي يتم تصنيعها من خلال شركات ومصانع الزيوت وإجراء المناقصات لها من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية.

وتشمل المحاور أيضًا، التنسيق بين وزارتي التموين الزراعة والري لزيادة المساحة المنزرعة للمحاصيل الزيتية في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيت الطعام، بالإضافة إلى تمكين الشركات من المنافسة والاستمرارية وتطوير العملية الإنتاجية وزيادة الإنتاج والاكتفاء الذاتي من زيت الطعام.

وتستهدف الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الخطة أيضًا التي سيتم تطبيقها على مصانع و شركات الزيوت، رفع الطاقة الإنتاجيه للمصانع من 1600 طن إلى 2400 زيت يوميًا.

وتؤكد شركات الزيوت والصابون، أن الإنتاج يصل إلى نحو 55 ألف طن زيت شهريًا يتم طرحها على البطاقات التموينية، لتطرح بسعر 17 جنيهًا لـ 8 مللي، و21 جنيهًا لـ 1 لتر كامل.