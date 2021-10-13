الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

كيرا الصباح تتصدر تريند تويتر بعد نجاحها فى «حكاية بدون ضمان»

كيرا الصباح
كيرا الصباح

تصدرت الفنانة كيرا الصباح تريند موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بعد حلقة حكاية بدون ضمان، والتي تعد أحد حكايات مسلسل «إلا أنا».

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وتصدر هاشتاج كيرا الصباح التريند الأول في مصر، حيث تفاعل المغردون مع الهاشتاج ليصبح الأكثر رواجًا على «تويتر».

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وتمكنت الفنانة كيرا الصباح من خطف الأنظار خلال حكاية بدون ضمان ضمن حكايات مسلسل «إلا أنا»، التي تعرض حاليًا على قناة «دي أم سي».

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ولقت كيرا الصباح إشادات من جانب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمكنت شخصية ولاء التي تقدمها خلال أحداث المسلسل من استفزاز الجمهور.

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وجاءت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي إيجابية للغاية عن إجادتها للدور، حيث كتب أحد المغردين على «تويتر»: «رهيبة في الدور ده»، فيما غرد آخر: «مثلت الدور بكل موهبة ».

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«حكاية بدون ضمان» بطولة  كل من الفنانين أحمد بدير، وإسلام جمال، وكيرا الصباح، وهنادي مهنى، وسلوى عثمان، وحنان سليمان، وهاجر أحمد، ومن إخراج ياسمين على أحمد.

مسلسل «إلا أنا»، فكرة يسرى الفخراني، وعرض الموسم الأول منه على قناة «dmc» العام الماضي في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف في 10 حلقات، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائمًا في المجتمع المصري.

وشاركت كيرا الصباح في حكاية «بيت عز» من مسلسل «إلا أنا» بطولة سهر الصايغ، ورشدي الشامي، وتامر نبيل، وسلوى عثمان، وصفاء الطوخي، وهاجر الشرنوبي، وعصام السقا، ومن إخراج أحمد يسري، وسيناريو أمين جمال وشريف يسرى ومحمد أبو السعد، إضافة الي حكاية «أمل حياتي» بالجزء الأول من مسلسل «إلا أنا» بطولة الفنانة حنان مطاوع، ونور محمود، وبيومي فؤاد.

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