البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: فخورون بزيادة الفرص الاقتصادية في مصر

أعلنت الصفحة الرسمية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن البنك فخور بزيادة الفرص الاقتصادية في مصر من خلال العمل مع إحدى الشركات الخاصة بصناعة السيارات وعربات القطارات.

وأوضح البنك الأوروبي، أنه سيقدم فرصة لتدريب 80 شابًا، ويركز التدريب على صيانة القطارات للخط الثاني لمترو القاهرة الكبرى، ويعد الخط الثاني لمترو القاهرة هو مشروع رئيسي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تم تمويله في عام 2016.

وفي سياق منفصل، يطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برنامج تدريبي، الأحد المقبل الموافق 17 أكتوبر، بعنوان "ممارسات التصدير والتدريب على تمويل التجارة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر".

وأوضح أن الهدف من البرنامج التدريبي هو تعزيز صادرات الشركات المصرية لاسيما في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في قطاعات المواد الغذائية والزراعية والمنسوجات والأجهزة المنزلية والأثاث.

وأشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البرنامج التدريبي سيكون عبر الإنترنت بحضور مجموعة من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومديرو التصدير بالإضافة إلى خبراء التجارة من القطاعات المذكورة أعلاه.