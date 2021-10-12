«آداب عين شمس» تكرم المشاركين المتميزين فى مبادرة محو الأمية

كرمت الدكتور رشا الديدي، منسق المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار، أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المتميزين في مساندة طلاب الكلية لإنجاز مبادرة الجامعة لمحو الأمية من المجتمع المصري ضمن فعاليات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال القوافل التنموية الشاملة من بينها خدمات طبية وحرفية وهدايا عينية تشجيعية مقدمة من بنك الكساء المصري وبعض مؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك تحت رعاية د. محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور مصطفي مرتضى، عميد كلية الآداب وإشراف الدكتورة رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنفيذ الدكتور محمد قاسم، مدير وحدة محو الأمية وتعليم الكبار بالكلية.

وشارك العديد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم في تلك الفعاليات التي أطلقتها الكلية، بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وحصلت على المركز الثاني للمرة الثالثة على التوالي بين كليات الجامعة فى تلك المبادرة التي أعلنت عنها الجامعة والتي من شأنها دفع المنافسة بين الكليات المشاركة في المشروع، الأمر الذى كان له بالغ الأثر في النجاح المبهر الذى تحقق على أرض الواقع، حيث إن القوافل حققت أهدافها المنشودة تحت شعار: "نحن هنا معكم"، والتي ساهمت في محو أمية ما يقرب من 6 آلاف شخص من الأميين حتى الآن.

وصرحت الدكتور رشا الديدي بأنها تأمل أن يستمر هذا الجهد المحمود وعلى ارض الواقع بين طبقات المجتمع الأولى بالرعاية لمعاونتها في رفع مستواها بحصولها على فرصة التعلم لتحقيق حياة كريمة لكل مواطن مصري يعيش على أرض هذا الوطن.