مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرار مصر حول تداعيات الجائحة على الشباب

نجحت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بالتعاون مع 10 دول من مناطق جغرافية مختلفة، في اعتماد قرار من مجلس حقوق الإنسان يتناول تداعيات الجائحة على تمتع الشباب بحقوق الإنسان، وذلك استمرارًا لما توليه وزارة الخارجية من اهتمام بتسليط الضوء على قضايا الشباب بالمحافل الأممية.

قال السفير الدكتور أحمد جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن القرار سلط الضوء على تأثير الجائحة على حقوق الشباب في العمل والتعليم والضمان الاجتماعي والتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.

كما دعا القرار الحكومات إلى تطوير استراتيجيات من شأنها منح الشباب فرصاً حقيقة تُتيح لهم المشاركة الفعالة في المجتمع، فضلاً عن التأكيد على أهمية تمثيل الشباب في البرلمانات والأحزاب السياسية والمؤسسات الحكومية المختلفة، وأبرز القرار الدور الهام للمبادرات التي يقودها الشباب حول العالم، والتي أثمرت عن إسهامات قيمة ساعدت في مواجهة الجائحة ودعمت الجهود الجارية للتعافي منها، فضلاً عن إسهام تلك المبادرات في تعزيز السلم والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان حول العالم.