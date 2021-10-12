سفير مصر في بوخارست يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس رومانيا

قدَّمَ مؤيد الضلعي، سفير مصر لدى رومانيا، أوراق اعتماده إلى الرئيس كلاوس يوهانس، رئيس رومانيا، حيث قام بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الروماني.

وأكد الضلعي عمق العلاقات التي تجمع بين مصر ورومانيا، حيث تمتد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لأكثر من مائة عام، لافتًا إلى المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد زيارة الرئيس السيسي لبوخارست في يونيو 2019، معربًا عن التطلع إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، وكذا بحث سبل فتح مجالات جديدة من التعاون.

من جانبه، أكد الرئيس الروماني على عمق وقوة العلاقات التي تجمع بين مصر ورومانيا، والتنسيق المشترك بين البلدين على الساحة الدولية والإقليمية، مُعربًا عن تطلعه لزيارة مصر وبما يُسهم في مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلديّن.

وترتبط كل من مصر ورومانيا بعلاقاتٍ تاريخية وثيقة، حيث احتفلا 2006 بمرور مائة عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، إلا أن الروابط التى تجمع ما بين البلدين تسبق تلك المدة الزمنية حيث شهدت تعاونًا على سبيل المثال خلال فترة حفر قناة السويس، كما شهدت الروابط الدينية، فيما بين الكنيستين المصرية والرومانية، صلات منذ قرون عديدة.

وساهم انضمام رومانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، في الأول من يناير 2007، فى تعزيز العلاقات الثنائية ما بين البلدين اتساقًا مع مستوى العلاقات المتنامية التى تربط مصر بالاتحاد الأوروبى، حيث تنوعت العلاقات الرومانية المصرية بشكل أوسع، كما زاد نطاق الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التى تربط ما بين الجانبين.

فى الفترة الأخيرة، ساهم انضمام رومانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبى، فى الأول من يناير عام 2007، فى تعزيز العلاقات الثنائية اتساقاً مع مستوى العلاقات المتنامية التى تربط مصر بالاتحاد الأوروبى، فضلاً عن تقارب وجهات النظر فى العديد من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما وأن رومانيا أصبحت لاعبًا دوليًا نشطًا ولها صوت قوى داخل الناتو والاتحاد الأوروبى.