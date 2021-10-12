بريطانيا تسجل 181 وفاة و38520 إصابة جديدة بكورونا

ذكرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت، اليوم الثلاثاء، 38520 حالة إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا كوفيد-19.

كما تضمنت البيانات التي نقلتها وكالة "رويترز"، توثيق 181 حالة وفاة جديدة في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة بالمرض.

وأفادت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا، بأن عدد الإصابات به حول العالم تخطى 238 مليون حالة.

قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، إن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 238 مليونًا و257 ألفًا و894 حالة.

وأوضحت الجامعة - فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى صباح اليوم الثلاثاء، أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و857 ألفًا و241 وفاة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، تليها الهند ثم البرازيل.