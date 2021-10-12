الخارجية الأمريكية: أجرينا مناقشات مثمرة مع طالبان حول المساعدات الإنسانية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إجرائها مناقشات مثمرة مع حركة طالبان حول المساعدات الإنسانية.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أنه ستكون هناك جولة محادثات أخرى بين المسؤولين الأمريكيين والروس في موسكو، وفقا لقناة لشرق السعودية.

من جانبه، هنأ البيت الأبيض حكومة العراق على الانتخابات، لافتا إلى انتظاره انتظار النتائج النهائية المؤكدة.

فيما وصفت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، المحادثات في وزارة الخارجية الروسية بأنها بناءة.

ونقل جيسون ريبولز المتحدث باسم السفارة الأمريكية في روسيا، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن نولاند قولها: "الاجتماعات التي عقدت اليوم لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية مع نظرائنا في وزارة الخارجية الروسية بناءة".

وكانت نائب وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، التي وصلت موسكو أمس الاثنين، قد أعلنت أن الموضوع الرئيسي للمحادثات مع المسؤولين الروس يتركز على العلاقات الثنائية واستقرارها.