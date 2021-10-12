الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط مدرس بحوزته تأشيرات سفر مزورة في أخميم بسوهاج

الامن
الامن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط مُدرس، متهم في قضايا عديدة بدائرة مركز أخميم شرقي المحافظة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم بورود معلومات بقيام المدعو "ح. م. ا" 43 عامًا، يقيم بدائرة المركز، بالنصب والاحتيال على الشباب الراغبين في السفر للدول العربية للعمل بها والاستيلاء منهم على أموال بزعم توفير فرص عمل لهم في الخارج.

وأكدت التحريات التي أشرف عليها العميد صلاح أبو سحلى مدير الفرع، صحة المعلومات وقيام المتهم بنشاط واسع فى مجال النصب، وسبق اتهامه في عدد 2 قضية تزوير رخصة قيادة وتبديد وآخرها القضية رقم 243 لسنه 2019 اداري الكوثر تزوير رخصة قيادة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور، وأمكن ضبطه بحوزته 3 جوازات سفر خاصة بضحاياه وعدد 133 صوره ضوئية لجوازات سفر خاصة، وعدد 119 تأشيرة دخول للمملكة العربية السعودية وعدد 2 صحيفة حالة جنائية وعدد 7 كشوفات طبية، وعدد 13 صورة ضوئية عقود عمل، وعدد 11 تأشيرة دخول للسعودية بأسماء أشخاص مختلفة، ومبلغ مالي قدره 9800 جنيه وعدد 2 هاتف محمول.

وتم التحفظ على المتهم المضبوطات وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سوهاج تحقيق اجراءات النيابة شرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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