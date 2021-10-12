الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للمصريين بالرياض.. تعرف على الإجراءات اللازمة لعمل التوكيلات

توكيل
توكيل

تستعرض «الدستور» المستندات المطلوبة الإجراءات الخاصة لاستخراج التوكيلات، للمصريين المقيمين في الرياض، وفقًا لما نشرته القنصلية المصرية بالمملكة السعودية موقعها الإلكتروني الرسمي وهي كالتالي:

◘ الوثائق والمستندات المطلوبة:

استيفاء نموذج تحرير توكيل أو إقرار من هنا وتقديمه للموظف المختص عند الحضور لمقر القنصلية.
استيفاء نموذج التوكيل أو الإقرار المطلوب من النماذج المتاحة علي الموقع الإلكتروني للقنصلية، وفى حالة عدم توافر النموذج المطلوب، يمكن للمواطن إختيار توكيل خاص فارغ وكتابة المضمون الذى يرغب فيه.

تقديم أصل جواز السفر المصري الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي، ولا تقبل صور مستندات تحقيق الشخصية، كما لا تقبل مستندات تحقيق الشخصية غير المصرية كالإقامة السعودية على سبيل المثال.

◘ التعليمات:

حضور المواطن شخصياً والتوقيع بنفسه على التوكيل أمام المسئول المختص بعد طباعته والنموذج المخصص من موقع القنصلية الإلكتروني.

يجب أن يتضمن التوكيل تحديد عمل أو إجراء يقوم به الموكل إليه، مثل: وكله في بيع أو شراء أو تأجير سيارة أو عقار، أو الترافع أو الإبراء أو التنازل في قضية.

تقوم القنصلية بالتصديق على توقيعات المواطنين المصريين فقط، وفي حالة رغبة مواطن غير مصري بتحرير توكيل يقوم بمراجعه كاتب العدل أو سفارة دولته لتحرير التوكيل ثم التصديق عليه من الخارجية السعودية قبل مراجعة القنصلية.

التوكيلات المتعلقة بالبيع (سيارة/ عقار . . إلخ) من توكيل سابق صادر للموكل، فلابد من إحضار كافة أصول التوكيلات السابقة مصدقاً عليها من وزارة الخارجية المصرية، حتى يمكن تحرير التوكيل الجديد بالقنصلية.

التوكيلات المتعلقة بالسيارات، لابد من إرفاق صورة من رخصة سير السيارة، ويجب أن يتضمن التوكيل كافة بيانات السيارة الواردة برخصة السير.

توكيل القضايا الخاص بقضية محددة يجب أن يتضمن ذكر بيانات القضية (رقم القضية ونوعها وجهة الدعوى).

التوكيل المتعلق بالبنوك، لابد أن يتضمن ذكر: اسم البنك والفرع ورقم الحساب وتوقيع الموكل المعتمد لدى البنك، وذكر عبارة "دون أدنى مسئولية أو التزام علي البنك".

لإلغاء توكيل تم إصدارة من القنصلية يجب إحضار صورة واضحة من التوكيل، علماً بأنه لا يجوز إلغاء التوكيلات التى تنص على "عدم الإلغاء إلا بحضور الطرفين" أوالتي تتضمن عبارة "البيع للنفس أو الغير".

يجب التصديق على التوكيل من أحد مكاتب تصديقات وزارة الخارجية بمصر حتى يمكن استخدامه فى مصر، كما تنصح القنصلية بالاحتفاظ بصورة من التوكيل وكذلك إيداعه في أحد مكاتب الشهر العقاري داخل مصر.

الموقع الإلكترونى وزارة الخارجية الخارجية المصرية جواز السفر القنصلية السعودية اجراءات

رئيس التحرير

وائل لطفي

أحوال التعليم التى فاجأتنا

الأكثر قراءة

تفاصيل إصابة عبدالله السعيد مع المنتخب المصرى

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

متحدث «الوزراء» يكشف حقيقة خفض الرسوم الجمركية للتحكم فى الأسعار

النيابة الإدارية تقضى بإنهاء خدمة نائب رئيس مدينة زفتى

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع

صدمة للجماهير.. طبيب الأهلى يعلن مدة غياب الشناوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيد عبد الحليم

فى مديح مبدعى السبعينيات (2): الروائيون حاكموا التاريخ الذى أدى إلى النكسة

إبراهيم داود

سلامة موسى

د.ابراهيم مجدي

التأهيل النفسى للرياضيين أثناء كورونا

ماجد حبته

مصر التى فى فيشجراد

محمد القصبي

نادي القصة يسترد عنفوانه في مركز طلعت حرب!

عيد عبد الحليم

فى مديح شعراء السبعينيات (1): أصوات شعرية فى قلب العاصفة

حسين دعسة

التعديل الرابع على الحكومة الأردنية: فرصة الرئيس" الخصاونة" لتفعيل قوة مخرجات اللجنة الملكية

محمود خليل

مشاهد «الجوارى والعبيد» فى مصر القرن الـ19

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

"عملية قبرص".. ما هى دوافع إيران لاغتيال رجال أعمال إسرائيليين؟

عساف: سنتصدى للإجراءات الإسرائيلية الرامية للاستيلاء على جبل صبيح بنابلس

جانتس: السلام مع مصر والأردن يمثل أهمية بالغة لإسرائيل