للمصريين بالرياض.. تعرف على الإجراءات اللازمة لعمل التوكيلات

تستعرض «الدستور» المستندات المطلوبة الإجراءات الخاصة لاستخراج التوكيلات، للمصريين المقيمين في الرياض، وفقًا لما نشرته القنصلية المصرية بالمملكة السعودية موقعها الإلكتروني الرسمي وهي كالتالي:

◘ الوثائق والمستندات المطلوبة:

استيفاء نموذج تحرير توكيل أو إقرار من هنا وتقديمه للموظف المختص عند الحضور لمقر القنصلية.

استيفاء نموذج التوكيل أو الإقرار المطلوب من النماذج المتاحة علي الموقع الإلكتروني للقنصلية، وفى حالة عدم توافر النموذج المطلوب، يمكن للمواطن إختيار توكيل خاص فارغ وكتابة المضمون الذى يرغب فيه.

تقديم أصل جواز السفر المصري الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي، ولا تقبل صور مستندات تحقيق الشخصية، كما لا تقبل مستندات تحقيق الشخصية غير المصرية كالإقامة السعودية على سبيل المثال.

◘ التعليمات:

حضور المواطن شخصياً والتوقيع بنفسه على التوكيل أمام المسئول المختص بعد طباعته والنموذج المخصص من موقع القنصلية الإلكتروني.

يجب أن يتضمن التوكيل تحديد عمل أو إجراء يقوم به الموكل إليه، مثل: وكله في بيع أو شراء أو تأجير سيارة أو عقار، أو الترافع أو الإبراء أو التنازل في قضية.

تقوم القنصلية بالتصديق على توقيعات المواطنين المصريين فقط، وفي حالة رغبة مواطن غير مصري بتحرير توكيل يقوم بمراجعه كاتب العدل أو سفارة دولته لتحرير التوكيل ثم التصديق عليه من الخارجية السعودية قبل مراجعة القنصلية.

التوكيلات المتعلقة بالبيع (سيارة/ عقار . . إلخ) من توكيل سابق صادر للموكل، فلابد من إحضار كافة أصول التوكيلات السابقة مصدقاً عليها من وزارة الخارجية المصرية، حتى يمكن تحرير التوكيل الجديد بالقنصلية.

التوكيلات المتعلقة بالسيارات، لابد من إرفاق صورة من رخصة سير السيارة، ويجب أن يتضمن التوكيل كافة بيانات السيارة الواردة برخصة السير.

توكيل القضايا الخاص بقضية محددة يجب أن يتضمن ذكر بيانات القضية (رقم القضية ونوعها وجهة الدعوى).

التوكيل المتعلق بالبنوك، لابد أن يتضمن ذكر: اسم البنك والفرع ورقم الحساب وتوقيع الموكل المعتمد لدى البنك، وذكر عبارة "دون أدنى مسئولية أو التزام علي البنك".

لإلغاء توكيل تم إصدارة من القنصلية يجب إحضار صورة واضحة من التوكيل، علماً بأنه لا يجوز إلغاء التوكيلات التى تنص على "عدم الإلغاء إلا بحضور الطرفين" أوالتي تتضمن عبارة "البيع للنفس أو الغير".

يجب التصديق على التوكيل من أحد مكاتب تصديقات وزارة الخارجية بمصر حتى يمكن استخدامه فى مصر، كما تنصح القنصلية بالاحتفاظ بصورة من التوكيل وكذلك إيداعه في أحد مكاتب الشهر العقاري داخل مصر.