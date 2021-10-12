المناسترلي: الدولة تستهدف الاستفادة من الأصول غير المستغلة في الشركات العائدة من الخصخصة

قال المهندس إبراهيم المناسترلي المصفي العام للشركة القومية للأسمنت إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام إنه من الأفضل إذا لم يكن هناك جدوي من تطوير الشركات العائدة من الخصخصة أن يتم الاستفادة من الأصول غير المستغلة بها.

وأضاف المناسترلي في تصريح لـ"الدستور" أن الدولة حاليا عبر قطاع الأعمال العام تنفذ خطة طموحة لتطوير الشركات في إطار العمل على عودة الشركات لمكانتها مرة أخري بشرط أن تكون ذات جدوي حقيقية من التطوير.

يشار إلى أنه من أبرز الشركات العائدة من الخصصة وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام النيل لحليج الأقطان حيث دخلت النيل لحليج الأقطان في تقييم خاص بها من خلال مستشار مالي من أجل العمل على تقنين الأصول والأسهم بها لحفظ حق الدولة فيها.

فيما عادت شركة طنطا للكتان للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ويتم الاستفادة من الأراضي المملوكة لها، بينما تنفذ شركة عمر أفندي وهي تتبع الشركة القابضة للتشييد والتعمير خطة خاصة باستغلال الفروع المملوكة لها والاستفادة من الأصول غير المستغلة بها.

بينما شركتا سيمو للورق والمراجل البخارية تعمل وزارة قطاع الأعمال على الاستفادة من الأصول غير المستغلة بهما.