الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«التنسيقية» تزور هيئة الطاقة الذرية

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

زار وفد من نواب مجلسي النواب الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الثلاثاء، هيئة الطاقة الذرية في إطار الجولات التي يجريها نواب شباب الأحزاب للتعرف على المشروعات القومية والحيوية وكيفية دعمها من الناحية التشريعية.

وكان في استقبال الوفد الدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، الذي أعرب عن خالص سعادته بهذه الزيارة، والتي تعتبر الزيارة الرسمية الأولى للهيئة، وأثنى على الدور المتميز والنشاط الملموس والنجاحات التي حققها أعضاء التنسيقية بالبرلمان المصري بغرفتيه .

وزار الوفد عدد من المنشآت الحيوية والهامة بالهيئة مثل مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني ووحدات التشعيع الجامي، بالإضافة إلي وحدة معالجة النفايات المشعة بالهيئة.

وأبدى وفد التنسيقية إعجابه وتقديره للدور الذي تقدمه هيئة الطاقة النووية في تطويع الاستخدامات السلمية للعلم النووي لخدمة وأمن وأمان المواطن وتنمية المجتمع ودعم الاقتصاد المصري، في ضوء ما يتوافر بالهيئة من خبرات علمية وبشرية على مدار أكثر من ستين عاماً، حيث تعد الهيئة أحد الأعمدة والركائز الأساسية لدعم البرنامج النووي المصري والبحث العلمي في مصر في مجالات الطاقة الذرية.

وأكد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن كامل استعدادهم للتعاون مع الهيئة في ضوء ما تقدمه من خدمات جليلة تسهم في رفعة شأن بلدنا العزيزة.

وضم الوفد أعضاء مجلس النواب النائب محمد إسماعيل، والنائبة غادة على، والنائب محمد تيسير، والنائبة إيمان الألفى ، ومن أعضاء مجلس الشيوخ النائب محمد عزمي، والنائب محمد السباعى، ومن أعضاء التنسيقية نور الدين الشيخ، وحسام الدين فوزى، وسمية هاشم.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين هيئة الطاقة الذرية نواب شباب الأحزاب المشروعات القومية الوفد التنسيقية الطاقة النووية

رئيس التحرير

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