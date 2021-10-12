الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رانيا يوسف تكشف سر غيابها عن السوشيال ميديا

رانيا يوسف
رانيا يوسف

كشفت الفنانة رانيا يوسف، السبب وراء غيابها عن التواصل مع جمهورها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت رانيا في تصريحات لـ"الدستور"، إن السبب في ذلك يعود لدخولها في حالة حزن شديدة بعد وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز وزوجها الفنان سمير غانم، حيث إن الثنائي كان أصدقاء لها بجانب صداقتها بالفنانة دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم. 

وأضافت أنها تعرضت لصدمة شديدة بعد علمها بوفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، حيث إن آخر أعمالها الدرامية كانت في رمضان الماضي وشاركت رانيا فيها مع دلال عبدالعزيز وجمعهما العديد من الكواليس وكانت تأمل بشدة في خروج دلال عبدالعزيز من أزمتها الصحية. 

وعن أحدث أعمالها الفنية؛ أكدت أنها تواصل حالياً تصوير أحداث مسلسل "المماليك" الذي تشارك في بطولته بجانب عدد كبير من النجوم على رأسهم بيومي فؤاد وتقدم من خلاله شخصية جديدة ومختلفة عليها ومن المقرر عرضه قريباً بعد أن ينتهي تصويره ويتكون المسلسل من 60 حلقة من إخراج حازم فودة. 

يذكر أن رانيا يوسف عرض لها الموسم الثاني من مسلسل "الحرامي" من توقيع المخرج أحمد الجندي، معالجة وإشراف على فريق الكتابة أحمد فوزي صالح وشارك فيه كل من بيومي فؤاد ومحمد جمعة وأحمد داش ورنا رئيس وكارولين عزمي، وانتهت من تصوير دورها في الموسم الرابع من مسلسل "الآنسة فرح"، وتواصل حاليا تصوير دورها في مسلسل "المماليك".

ومن ناحية أخرى؛ شاركت رانيا يوسف في مسلسل "ملوك الجدعنة" في موسم رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا وهو من بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، دلال عبدالعزيز، من إخراج أحمد خالد موسى، كما شاركت في بطولة مسلسل "كل ما نفترق" كضيفة شرف مع الفنانة ريهام حجاج. 

رانيا يوسف غياب رانيا يوسف عن السوشيال ميديا إيمي سمير غانم دنيا سمير غانم دلال عبدالعزيز سمير غانم

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