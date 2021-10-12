الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفاصيل إصابة طفل في مشاجرة على «التختة الأولى» بكفر الشيخ

الإطمئنان علي الطفل
الإطمئنان علي الطفل

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، الطالب محمد حلمي شحاته، الطالب بمدرسة زراعة ميت علوان الإعدادية مصاب بحالة إغماء وفاقد للوعي، ويأتي ذلك عقب تعدي 3 طلاب أخرين عليه في مشاجرة لأسبقية اللحاق بالمقعد الأول.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالحادث يحمل الرقم 3583 إداري كفر الشيخ، وقامت بالقبض علي الطلاب الثلاثة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وأصدرت المحافظة بيانا عاجلا، أكدت أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع حالة الطالب محمد حلمي شحاتة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة زراعة ميت علوان ، خلال زيارته بالمستشفى العام والتقى بوالدته، مؤكداً أنه يتابع حالة نجلها،للإطمئنان عليه موجها الدكتور لطفي عبدالسميع بتقديم كافة الخدمات الطبية للطالب، داعيا الله ان يتمم شفائه.

وأكد أحمد السماحى، المتحدث الرسمى للمحافظة، أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، قرر مجازاة 3 معلمين، ووكيل المدرسة، بمدرسة زراعة ميت علوان للتعليم الاساسى، إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، خمسة عشر يوماً، وذلك لإصابة الطالب محمد حلمى شحاته، بالتعليم الاعدادي، بإغماء داخل الفصل أثناء اليوم الدراسى، وتم نقله للمستشفى العام، ولم يقم المعلمين بمقتضيات الواجب الوظيفى.

كما قرر إيقاف كلاً من مدير المجمع ومعلم رياضيات عن العمل لحين التحقيق معهم فيما نسب إليهم،و نيابة كفر الشيخ تتولى التحقيقات عقب تحرير محضر رسمي من قبل ولي أمر الطالب.

مدرسة طفل كفر الشيخ مشاجرة مقعد

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وائل لطفي

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