مصر التى فى فيشجراد

عن تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، والتحديات العديدة التى تموج بها المنطقة، تحدّث الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح أمس الثلاثاء، فى القمة، التى جمعته بقادة دول تجمع «فيشجراد»، بالعاصمة المجرية بودابست. كما قدم صورة واضحة لمصر، التى تنمو وتتقدم بمعدلات غير مسبوقة فى تاريخها الحديث، وتسعى إلى التقدم فى كل المجالات، من أجل توفير حياة كريمة لمواطنيها، برغم قلة الموارد والتحديات المتراكمة.

تجمع أو رباعى فيشجراد، Visegrad four، المعروف اختصارًا بـV٤، كما أوضحنا أمس، يضم المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا، ويُعد واحدًا من أقوى التكتلات الأوروبية. ونظرًا لأهميته، واستنادًا إلى العلاقات التاريخية، التى تربط مصر بالدول الأربع، وضعته «دولة ٣٠ يونيو» ضمن أولويات سياستها الخارجية. وكما كانت مصر هى الدولة العربية الأولى التى أقامت علاقات دبلوماسية مع المجر، كان الرئيس السيسى هو أول رئيس عربى، وإفريقى، يدعوه التجمع لحضور قمة استثنائية، استضافتها بودابست، فى ٤ يوليو ٢٠١٧، وكانت مصر هى ثالث دولة فى العالم تعقد اجتماع قمة مع دول التجمع الأربع، بعد ألمانيا واليابان.

فى بداية جلسات القمة المغلقة، توجّه الرئيس السيسى بالشكر والتقدير لدولة المجر الصديقة على استضافتها القمة، للمرة الثانية. وفى المقابل، عبّر رؤساء الدول الأربع عن ترحيبهم بالرئيس، وأكدوا حرصهم على الاستماع إلى رؤيته تجاه الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، على خلفية دور مصر الحيوى تجاه استقرار المنطقة وشمال إفريقيا والأمن الإقليمى بأسره.

تعدّد الأزمات فى عدد من الدول أرجعه الرئيس إلى انهيار مفهوم الدولة الوطنية، وضعف مؤسسات تلك الدول. وعليه، شدّد على ضرورة بذل أقصى الجهود لإنهاء هذا الوضع وتحقيق الأمن والاستقرار، والسعى إلى حلول سياسية لتلك الأزمات. كما أوضح أن خطر الإرهاب هو أبرز التحديات، التى تواجه المنطقة، والقارة الإفريقية، وأشار إلى نجاح مصر، إلى حد كبير فى مواجهة هذا الخطر واحتوائه، بانتهاج مسار شامل ومتكامل لا يقف عند حدود المواجهات الأمنية، ولكن يتضمن أيضًا أبعادًا اقتصادية واجتماعية وتنموية وفكرية، وجدّد تأكيده أن هذه المقاربة، وبرغم أنها تقوم أساسًا على الجهود الوطنية، فإنها تستلزم تعاونًا دوليًا.

لم تفت الرئيس الإشارة إلى أن الفكر المتطرف ينبع بالأساس من الفهم الخاطئ لصحيح الدين وقيمه السمحاء، التى تقوم على التنوع وتقبل الآخر والسعى للبناء والخير للجميع. لكن فاته أن يكرر، أو يجدّد، تأكيده على أهمية احترام كل الدول التزاماتها بموجب القانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأن يطالب، أو يجدّد مطالبته، بمحاسبة الدول التى ترعى الإرهاب وتدعمه وتحتضن عناصره. وإنْ طالب، فى سياق آخر، مختلف الدول والكيانات، ومن بينها الاتحاد الأوروبى، بضرورة التصدى بحزم ووضوح لمحاولات بعض الدول تأجيج الصراعات الداخلية فى دول أخرى.

فى هذا السياق الآخر، تحدث الرئيس عن موجات الهجرة غير المشروعة، التى تنشأ على خلفيات متعددة، من بينها التردى الاقتصادى، وتأجيج الصراعات الداخلية فى بعض الدول، مثل ليبيا وسوريا والعراق واليمن، من خلال تدخل بعض الدول الإقليمية فى الشئون الداخلية لهذه الدول، وتأليب الهويات المختلفة ضد بعضها، سواء كان هذا الاختلاف فى الدين أو المذهب أو العرق، الأمر الذى يتسبب فى موجات ضخمة من اللجوء والنزوح، مشددًا على أن مواجهة الهجرة غير الشرعية تتطلب فى المقام الأول معالجة جذورها ومسبباتها، قبل أعراضها، وفى مقدمتها تسوية الصراعات الإقليمية.

لفت نظرنا، أن الرئيس وهو يعرب عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع دول «فيشجراد»، تحدّث عن البنية التحتية الحديثة، التى باتت تتمتع بها مصر حاليًا، والتى تعد أساسًا لنجاح أى تعاون مشترك. كما استوقفنا تأكيده، فى المؤتمر الصحفى المشترك، على أن مصر «لم تترك اللاجئين الذين تستضيفهم ليلقوا مصيرهم فى البحر، بل تدمجهم فى المجتمع المصرى»، وأنها «لم تقبل من منظور أخلاقى أو إنسانى أن تجمع اللاجئين فى معسكرات، أو تصدرهم إلى أوروبا عن طريق الهجرة غير الشرعية». والكلام، كما لعلك تعرف، واضح وفاضح، ويصف ممارسات دول بعينها، لم تتوقف عن استخدام ملف اللاجئين فى ابتزاز دول الاتحاد الأوروبى.

.. وتبقى الإشارة إلى أن سياسات مصر المتوازنة والثابتة وشديدة الاعتدال، كانت محل تقدير قادة دول تجمع فيشجراد، الذين أشادوا بنجاحاتها الكبيرة فى دحر الإرهاب ووقف موجات الهجرة غير الشرعية، وأكدوا تثمينهم البالغ لجهود الرئيس فى قيادة مصر، وتعهدوا بأن يبذلوا جهودهم داخل الاتحاد الأوروبى، لتوضيح ما تقوم به مصر، وما تشهده من جهود تنموية كبيرة لرفع مستوى معيشة مواطنيها.