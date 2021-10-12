غدًا.. أولى جلسات محاكمة عاطل وزوجته فى الاتجار بالبشر

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الأربعاء، أولى جلسات محاكمة عاطل وزوجته أمام محكمة الجنايات، بتهمة الاتجار في البشر لقيامهما بتأجير نجليهما لآخرين لاستغلالهما في أعمال التسول بمقابل مالي في القضية رقم 38109 لسنة 2020 جنايات قسم الأهرام، والمقيدة برقم 2406 لسنة 2020 کلي السادس من أكتوبر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشار مدحت فاروق عبدالرازق وإيهاب حكيم منير وأمانة سر وائل عبدالمقصود وإسلام عاشور.

وأحالت النيابة عاطلًا وزوجته للمحاكمة أمام الجنايات، بتهمة الاتجار بالبشر عقب قيامهما بتأجير نجليهما لآخرين لاستغلالهما في أعمال التسول بمقابل مادي.