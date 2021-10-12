المشدد لعاطلين لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، بالسجن المشدد لعاطلين لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لإدانتهما بحيازة جوهرا مخدرًا حشيش بقصد الاتجار وسلاحين أبيض.

جاء في تحقيقات النيابة أن المتهمين “إسلام.هـ” 20 سنة، محاسب، و"أحمد.س" 26 سنة مقاول، واللذان ارتكبا يوم 9 فبراير لسنة 2021، تهمة الاتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهما أسلحة بيضاء.

تعود أحداث الواقعة أثناء سير المتهمين السيارة ودخولهم إحدى الأمكنة بمنطقة الطالبية وعندما شاهدوا قوات الأمن حاولوا الهرب إلا أن تمكن من السيطرة عليهم، وتم ضبطهم، وأثناء تفتيش السيارة ضُبط 15 قطعة حشيش وسلاحين أبيض وهاتف محمول بقصد تسهيل الاتصال بعملائهم، واستخدام الأسلحة البيضاء بقصد استخدامهما في تقطيع الحشيش.

وبمواجهتهما اعترفا بتلك الواقعة بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات وإحالتهم إلى محكمة الجنايات.