الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

395 صحفيًا يتنافسون على جوائز الصحافة المصرية

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

أعلنت نقابة الصحفيين، الثلاثاء، غلق باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية عن الأعمال المنشورة خلال 2020.

 فيما بلغ عدد المتقدمين للمسابقة منذ فتح باب التقديم فى 21 أغسطس 2021 وحتى غلق باب التقديم أول أمس (395) عملًا. 

وقالت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين، المشرف العام على مسابقة جوائز الصحافة المصرية، إن المسابقة شهدت هذا العام إقبالًا كثيفًا رغم ظروف كورونا، حيث تلقت اللجنة 395 عملًا فى جميع فروع المسابقة والتى تشمل 12 فرعًا فى مسابقة جوائز الصحافة المصرية، و13 فرعًا فى مسابقة الجوائز الخاصة.

أوضحت المشرف العام على المسابقة أنه جار الانتهاء من تكويد الأعمال تمهيدًا لإرسالها للمحكمين لإختيار الفائز منها، وعقب إعلان النتيجة سيتم إقامة حفل كبير بمقر النقابة لتكريم الفائزين والزملاء الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه لعام 2020.

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